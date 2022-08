भेड़ और इंसान के बच्चे ने खूब की मस्ती, साथ में उछलते-कूदते आए नजर, क्यूट वीडियो हो रहा वायरल

इंसानों और जानवरों का रिश्ता बेहद खास होता है. दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं. वो अलग बात है कि कई इंसान खुद को जानवरों से बेहतर मानते हैं और उन्हें अपने आगे कुछ भी नहीं समझते हैं मगर जानवरों के केस में ऐसा नहीं है, वो इंसानों को भी निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं. वैसे देखा जाए तो इंसान हो या जानवर, दोनों के बच्चे कोमल और सरल मन के होते हैं. उनके अंदर सिर्फ प्रेम होता है, इसलिए वो इंसान-जानवर के भेद से परे होते हैं. इस बात का सबूत इन दिनों एक वायरल हो रहे वीडियो (baby sheep playing with human baby video) में देखने को मिल रहा है.

ट्विटर अकाउंट @TheFigen पर अक्सर मजेदार वीडियो (amazing video) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक भेड़ का बच्चा (sheep playing with kid viral vido) और एक इंसानी बच्चा साथ में खेलते हुए दिख रहे हैं. हैरानी की बात ये है कि छोटा होने के बावजूद भेड़ के बच्चे को इतनी समझ है कि वो इंसानी बच्चे को चोट नहीं पहुंचा रहा है.

These two innocents will warm your heart! pic.twitter.com/3Zli4PzK2l

— Figen (@TheFigen) August 14, 2022