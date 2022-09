बाहुबली की तरह वेटर ने एक हाथ से दर्जनों प्लेटें उठाकर लगाई 'दौड़'! लोग करने लगे वेतन बढ़ाने की मांग

होटल या रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मचारियों की नौकरी कितनी मुश्किलों से भरी है इसके बारे में सिर्फ वही जान सकता है जो वहां काम करता है. कम वेतन में लोगों के जूठे बर्तनों को साफ करना, उनको खाना सर्व करना और फिर अगर छोटी से छोटी गलती भी हो जाए तो मालिक की डांट सुनना. इन दिनों एक वीडियो वायरल (waiter holding plates viral video) हो रहा है जो बताता है कि वेटर-वेट्रेस की नौकरी कितनी कठिन है. इस वीडियो में एक वेटर बाहुबली (Bahubali waiter holds dozen plates in one hand video) की तरह एक हाथ से दर्जनों प्लेटें उठाए नजर आ रहा है.

ट्विटर अकाउंट ‘ओवरटाइम’ पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (amazing videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक वेटर अपने एक हाथ से दर्जनों प्लेटें (waiter holding plates in one hand video) उठाया है और खाना सर्व करने के लिए दूर तक जाते नजर आ रहा है. वो उन प्लेट्स को उठाए हुए इतनी दूर तक जाता है कि आपको लगेगा जैसे वो उन्हें लेकर सर्व करने नहीं, दौड़ पर ही निकल गया है!

Whatever they paying him it’s not enough. pic.twitter.com/YQplRTUCvf

— Overtime (@overtime) September 5, 2022