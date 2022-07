'बहुत जगह है!' बस में सीट को लेकर झगड़ने लगे दो यात्री, लड़ाई का मजेदार वीडियो होने लगा वायरल

किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करने का अपना अलग ही मजा होता है. वो इसलिए क्योंकि उनमें अलग-अलग तरह के लोग मिलते हैं. कई तो बड़ी सी बड़ी बात को हंसकर टाल देते हैं और यात्रा का मजा लेने लगते हैं जबकि कई छोटी से छोटी बात का भी पतंगड़ बना देते हैं. इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दो लोग सिर्फ सीट (2 men arguing for seat in bus video) पर जगह के लिए आपस में लड़ रहे हैं. वैसे उनकी लड़ाई इतनी फनी है कि सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो गया है.

बस में सीट लेने के लिए दो लोगों की लड़ाई का वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इसे अलग-अलग तरह के मीम का हिस्सा बना रहे हैं. किसी ने वीडियो (bahut jagah hai viral video) को एक एंगल से देखा तो किसी ने दूसरे. मीम्स (bahut jagah hai nahi jagah hai memes) के लिए फेसम अकाउंट @sagarcasm पर इस वीडियो को बड़े ही मजेदार दावे के साथ शेयर किया गया है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है- “9वां गुलाबजामुन खाने के बाद मैं अपने पेट से बात करते हुए.”

Me to my stomach after eating the 9th piece of Gulaabjamun pic.twitter.com/0Sutq1gEsX

— Sagar (@sagarcasm) July 3, 2022