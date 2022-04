झड़ने लगे बाल तो शख्स ने 6 साल पहले बंद कर दिया शैम्पू का इस्तेमाल, चमत्कार देख हो गया हैरान!

बालों के झड़ने की समस्या से सिर्फ औरतें ही नहीं, मर्द भी काफी परेशान रहते हैं. वो कुछ भी कर के अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं और उसके झड़ने (How to stop hair loss) की प्रक्रिया को खत्म करना चाहते हैं. कई लोगों के लिए बालों का झड़ना (How to make hairs strong) इतनी खौफनाक प्रक्रिया होती है कि वो कुछ भी कर के इसे रोकना चाहते हैं. हाल ही में एक शख्स ने बाल झड़ने से रोकने के लिए बड़ा ही विचित्र तरीका (Man reveals trick to get healthy hair and stop hairfall) खोजा मगर लोग उसका सोशल मीडिया पर समर्थन कर रहे हैं.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार निक कॉएट्जी (Nick Coetzee) नाम का सोशल मीडिया पर लोगों को प्रकृति और प्राकृतिक चीजों के करीब रहने के आइडियाज देता है. इंस्टाग्राम पर उसको 4 हजार से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं और वो धूप के महत्व से लेकर शरीर को स्वस्थ रखने के तरीके बताते हैं. हाल ही में निक ने सोशल मीडिया साइट टिकटॉक पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपने झड़ते हुए बालों (Man stopped using shampoo to stop hairfall) पर काबू पाया.

6 साल पहले से शैम्पू लगाना किया बंद

निक ने बताया कि करीब 6 साल पहले उनके बाल काफी ज्यादा झड़ रहे थे. साइड से उनके बालों के नीचे की स्किन दिखने लगी थी और जब वो कॉलेज जाते थे तब उन्हें साथ में अतिरिक्त शर्ट ले जानी पड़ती थी क्योंकि उनकी पहनी हुई शर्ट पर बाल झड़-झड़कर चिपक जाते थे. तब उन्होंने फैसला किया कि वो अपने बालों पर शैम्पू नहीं लगाएंगे. पिछले 6 सालों से निक ने बालों पर शैम्पू की एक बूंद भी नहीं लगाई है और उनके बाल चमत्कारी ढंग से बढ़ने शुरू हो गए हैं.

अपने आप बढ़ गई बालों की ग्रोथ

निक ने वीडियो में बताया कि शैम्पू में इतने केमिकल होते हैं जो हमारे बालों को खराब कर देते हैं. ऐसे में उन्होंने शैम्पू जैसे ही बंद किया, उसके कुछ ही दिन बाद से उनके बालों की ग्रोथ बढ़ गई. अब वो हर किसी को यही सलाह देते हैं. उन्होंने कहा कि वो अपने सिर पर पानी तो रोज डालते हैं मगर बाल में शैम्पू नहीं लगाते. इससे उनके बालों के नेचुरल तेल की भी रिकवरी हो गई है. बिना शैम्पू के कुछ दिन बाल रूखे लगते हैं मगर अपने आप बाल से नेचुरल ऑयल निकलने लगता है जो बालों को कोमल बना देता है. सोशल मीडिया पर निक का बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया है.

