VIDEO: ट्रेन की खिड़की पर पैर रखकर छत पर चढ़ने लगी महिला, सुरक्षाकर्मियों के खदेड़ने पर डरकर भागी!

आपने कई ऐसे वीडियोज देखे होंगे जिसमें भारतीय लोग स्टेशनों पर ट्रेन की पटरी पार करते या फिर ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर फोटो खिंचवाते नजर आ जाते हैं. वो ये नहीं समझते कि ऐसी हरकतें करना खतरनाक हो सकता है. मगर ये हाल सिर्फ भारत में ही लोगों का नहीं है. दूसरे देशों में भी लोग ऐसी लापरवाही करते हैं जिसका खामियाजा उन्हें अक्सर भुगतना पड़ता है. हाल ही में बांग्लादेश का एक वीडियो वायरल (Bangladesh train video) हो रहा है जिसमें एक महिला ट्रेन (woman climbing on top of train video) की छत पर चढ़ने की कोशिश करती नजर आ रही है.

इंस्टाग्राम अकाउंट विद्याधर जेना पर हाल ही में एक वीडियो (woman getting on top of train video) पोस्ट किया गया है जो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक महिला ट्रेन (Bangladesh woman on top of train video) की छत पर चढ़ने की कोशिश कर रही है. हैरानी की बात ये है कि वो जिस तरह चढ़ती दिख रही है, अगर उसका पैर जरा भी फिसलता तो वो सीधे जमीन पर गिरती और उसकी हड्डी टूट जाती. लोग कई बार किसी हरकत को करने से पहले नहीं सोचते कि उसका नतीजा क्या निकलेगा.

View this post on Instagram A post shared by Vidyadhar Jena (@fresh_outta_stockz)



बांग्लादेश की ट्रेन का वीडियो हो रहा वायरल

वीडियो में जो ट्रेन दिख रही है उसपर लिखा है बांग्लादेश रेलवे. इससे ये पता चलता है कि वीडियो बांग्लादेश का है. उसमें एक महिला पीले रंग की ड्रेस पहनकर ट्रेन की छत पर चढ़ने की कोशिश कर रही है जहां पहले से ही कई लोग बैठे हैं. वो अपने पैर खिड़की पर रखती है और ऊपर बैठे लोग उसका हाथ पकड़कर उसे खींचने लगते हैं. वो काफी ऊपर चढ़ जाती है मगर फिर निचे आ जाती है. तभी वहां दो सुरक्षाकर्मी आते हैं और उसे डंडा दिखाकर खदेड़ने लगते हैं. तब वो महिला वहां से भाग निकलती है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने कहा कि जिस तरह लोग ट्रेन के ऊपर चढ़ रहे हैं, प्रशासन को सीढ़ी भी मुहैया करा देनी चाहिए. कई लोगों को तो यकीन ही नहीं हुआ, उन्होंने पूछा कि क्या ये सच है या फिर फिल्म का सीन है. एक ने मजाक में कहा कि लग रहा है ऊपर बैठने के कम पैसे लगते होंगे. कई लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर ट्रेन में इतनी भीड़ क्यों है!

Tags: Ajab Gajab news, Trending news, Weird news