मरो या मारो! भारत का अनोखा त्योहार जिसमें एक दूसरे को लाठियों से मारते हैं लोग, भगवान को चुराने की है प्रथा!

भारत विविधताओं का देश तो है, साथ ही त्योहारों का देश भी है. यहां कई तरह के अलग-अलग त्योहार होते हैं जो इतने खास होते हैं कि उन्हें मनाने वालों में बहुत उत्साह होता है. कई त्योहार में विचित्र मान्यताएं होती हैं, पर चूंकि उनमें लोगों की आस्था होती है, इसलिए उन्हें भी उतना ही सम्मानपूर्व मनाया जाता है जितना अन्य त्योहारों को मनाते हैं. अजीबोगरीब मान्यता (Weird tradition around the world) वाला एक त्योहार आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh weird festival) में धूमधाम से मनाया जाता है जिसमें लोग एक दूसरे के सिर पर लाठियां मारते हैं.

आंध्र प्रदेश में काफी वक्त से बन्नी (Banni festival fight with stick) नाम का एक उत्सव मनाया जाता है. इस त्योहार का एक मात्र सिद्धांत है, मरो या मारो! त्योहार में लोग लाठियां लेकर मंदिर जाते हैं और एक दूसरे को सिर पर लाठी से मारते हैं. हर साल दशहरे की रात, सैकड़ों पुरुष कुरनूल के देवरागट्टू मंदिर की ओर जाते हैं. वो अपने साथ हाथों में लाठियां लिए रहते हैं जिससे वो एक दूसरे के सिर पर मार सकें.

#WATCH Andhra Pradesh: People from five villages participated in age old Banni festival in Devaragattu village, Holagunda mandal of Kurnool district yesterday.They formed 2 groups to fight with wooden sticks as part of a traditional competition to claim the idol of a local deity pic.twitter.com/pdwL0xDc1i

— ANI (@ANI) October 9, 2019