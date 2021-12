बॉस को बिना बुलाए सीक्रेट पार्टी करने लगे कर्मचारी, CCTV कैमरे से शख्स ने पकड़ ली स्टाफ की 'चोरी'!

क्रिसमस (Christmas) का दिन है और हर ओर जश्न का माहौल है. कई लोग पार्टी मूड में हफ्तेभर पहले से डूबे हुए हैं. ऑफिस में भी पार्टी का मूड लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है मगर हाल ही में कुछ कर्मचारियों ने बिना बॉस (Employees organized Christmas Party with Boss) को बताए ही चोरी-छुपे पार्टी कर ली. इस पार्टी के दौरान उन्होंने खूब मस्ती की मगर सीसीटीवी कैमरा ऑफ करना भूल गए जिससे बॉस (Boss Saw Secret Party on camera) ने सब कुछ देख लिया.

इंग्लैंड के बोल्टन (Bolton, England) में द डेफिनेट्ली मेबी बार के मालिक पॉल गैलेघर (Paul Gallagher) ने हाल ही में अपने बार और उसके कर्मचारियों से जुड़ी ऐसी बात बताई कि सोशल मीडिया पर लोग हैरान हो गए. द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक पॉल ने बताया कि उनके बार के कर्मचारी क्रिसमस (Secret Christmas Party) से पहले बार में ही पार्टी करने लगे. मगर इस पार्टी के बारे में उन्होंने अपने बॉस को कोई सूचना नहीं दी, इन्वाइट करना तो दूर की बात थी.

सीसीटीवी पर बॉस ने पकड़ी कर्मचारियों की चोरी

यही नहीं, 10 लोगों के स्टाफ ने जब गौर किया कि उन्होंने कैमरा नहीं बंद किया है तो वो कैमरे पर अश्लील इशारे करने लगे और फिर एक क्रिससम कैप से उसे ढक दिया. मगर उन्हें कहां पता था कि उनके बॉस ने ये सब कुछ पहले ही देख लिया है. पॉल ने बताया कि उनके कर्मचारी ऑफिस में सीक्रेट सैंटा खेल रहे थे. इसलिए पार्टी अरेंज की गई थी. हालांकि पॉल को इस बात से आपत्ति नहीं है, वो बस चाहते थे कि उनकी पार्टी के कारण वो इतनी शराब ना पी जाएं कि स्टॉक में खत्म हो जाए या फिर वो कस्टमर्स को ध्यान ही ना रख पाएं.

सोशल मीडिया पर लोगों ने की प्रतिक्रिया

पॉल ने बताया कि वो हमेशा ही सीसीटीवी कैमरा चेक करते रहते हैं जिससे उन्हें पता चलता रहे कि उनके पीठ पीछे बार में क्या होता है. इस बार भी जब उन्होंने सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग को अपने फोन में देखा तो दंग रह गए कि उनका स्टाफ पार्टी कर रहा है. हालांकि पॉल ने बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें रोका नहीं और अगली सुबह तक पार्टी करने का मौका दे दिया. फोटो को पॉल ने फेसबुक पर भी पोस्ट किया जिसपर लोगों ने काफी मजाकिया प्रतिक्रिया दी है.

