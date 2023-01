Viral Video: बाल काटने लगा नाई तो रोने लगी कैंसर मरीज, गले लगाकर शख्स ने दी तसल्ली! फिर किया चौंकाने वाला काम

इंसान अगर दूसरों की मदद नहीं कर सकता, उनकी जरूरतों में खड़ा नहीं हो सकता तो वो कम से कम इतना ही कर सकता है कि उनके दुखों को बांटे और खुशियां दे. ये बहुत छोटी सी चीज है जो कोई भी कर सकता है पर दुख से जूझ रहे व्यक्ति को इससे काफी तसल्ली मिलती है और उनके लिए दूसरों का साथ बड़ी मदद साबित होती है. ऐसा ही एक नाई ने भी किया जब उसने कैंसर (Barber shave own hair video) से जूझ रही मरीज के बाल काटे! महिला (cancer patient crying during hair cut) रोने लगी तो नाई ने इंसानियत दिखाते हुए उसे गले लगा लिया.

सोशल मीडिया अकाउंट गुड न्यूज मूवमेंट अपने सकारात्मक वीडियोज (Positive videos) के लिए फेमस है. हाल ही में ट्विटर पर अकाउंट ने एक वीडियो को पोस्ट किया है जिसे देखकर आप रो देंगे. इस वीडियो में एक कैंसर मरीज (Cancer patient barber emotional video) अपने बाल कटवाते नजर आ रही है. कैंसर के दौरान दवाओं का रिएक्शन इतना ज्यादा होता है कि लोगों के बाल काफी ज्यादा झड़ने लगते हैं. ऐसे में उनके लिए गंजे हो जाना ही एक मात्र विकल्प बचता है. पुरुषों के लिए ये दुख देने वाला एहसास तो होता ही है, पर औरतों के लिए तो ज्यादा दुखदायी होता है.

No one fights alone!

He shaves off his own hair in solidarity with a cancer patient. pic.twitter.com/1sjLKKjnHO

— GoodNewsMovement (@GoodNewsMVT) January 15, 2023