VIDEO: बेघर व्यक्ति को नाई ने दिया ऐसा लुक कि पहचान पाना हुआ मुश्किल, लोग करने लगे नेक काम की तारीफ

कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान ही होता है, मगर ये भी सत्य है कि इंसान ही इंसान का साथ देता है और मुश्किलों में उसकी मदद करता है. यही मानवता की निशानी है. दुनिया में आज भी बहुत से लोग हैं जिनके नेक दिल की वजह से ये दुनिया चल रही है. ऐसा ही एक व्यक्ति हाल ही में एक वायरल वीडियो में देखने को मिला जिसमें वो एक बेघर (homeless man transformation viral video) इंसान की मदद करते नजर आ रहा है.

फेसबुक पेज लाइट वर्कर्स पर हाल ही में एक वीडियो (barber give homeless man new look video) पोस्ट किया गया है जो काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो में मानवता की मिसाल पेश की गई है क्योंकि इसमें एक शख्स, बेघर आदमी की मदद करते और उसको नया अवतार देते नजर आ रहा है. वीडियो (barber help poor homeless man video) इसलिए भी खास है क्योंकी आज के वक्त में जब लोगों को सिर्फ उन्हीं की चिंता होती है जिनसे उनका मतलब पूरा होता है, तब किसी ऐसे इंसान की मदद करना जो बदले में कुछ भी नहीं दे सकता, बड़ी बात है.



नाई ने बदल दिया बेघर व्यक्ति का लुक

वीडियो में एक नाई बेघर और जरूरतमंद को अपनी दुकान पर लाता है और उसका मेकओवर करने की जिम्मेदारी लेता है. वो उस व्यक्ति के बाल और दाढ़ी काटता है. बाल छोटे होने के बाद उसका चेहरा पूरी तरह से बदल जाता है. उसका लुक चेंज हो जाता है और वो काफी स्मार्ट लगने लगता है. फिर वो उसके शरीर की साफ-सफाई करता है, उसके हाथ-पैर से लेकर पूरा बदन भी साफ करता है. इसके बाद वो उसे नए कपड़े पहनने के लिए देता है. देखते ही देखते वो भिखारी किसी मॉडल की तरह लगने लगता है. उसकी आंखों में खुद को देखकर आंसू आ जाते हैं और नए कपड़ों के साथ वो भावुक होकर वहां से चला जाता है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 29 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है. कई लोग इस वीडियो को फेक बता रहे हैं. उनका कहना है कि ये प्लान कर के बनाया गया वीडियो है और वो बेघर शख्स एक एक्टर है. वहीं कई लोग नाई की मदद को सिर्फ फेमस होने का जरिया बता रहे हैं, उनका कहना है कि नेकी करने के बाद उसे दरिया में डाला जाता है, सोशल मीडिया पर नहीं. मगर उन सबसे हटकर, अधिकतर लोगों ने इस पूरे वीडियो की तारीफ की है. हर कोई नाई की तारीफ कर रहा है और उस बेघर व्यक्ति के स्मार्टनेस की प्रशंसा कर रहा है.

