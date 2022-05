बार के वेटर ने अनोखे ढंग से महिला को किया सचेत, छेड़खानी करने वाले शख्स से छुड़वाया पीछा

बार, रेस्टोरेंट्स या इस तरह की दूसरी जगहों पर अक्सर अकेली महिलाओं को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. कई बार गंदी मानसिकता के लोग उन्हें अकेला पाकर उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं या फिर जबरदस्ती उनसे नजदीकियां बढ़ाने का मौका खोजने लगते हैं. ऐसे में वहां मौजूद लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अंजान महिला की भी सुरक्षा करें और उन्हें मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालें. ऐसा ही एक बारटेंडर (Bartender helped strange woman from creepy man) ने हाल ही में किया जिसके बारे में महिला ने ट्विटर पर जिक्र किया है.

ट्रैवलिंग से जुड़ी ट्रैवलिंग से जुड़ी एक कंपनी में कंटेंट विभाग की सीनियर डायरेक्टर लॉरा मोटे (Laura Motta) ने हाल ही में अपने ट्विटर पर एक पोस्ट लिखा है जिसके बाद वो काफी चर्चा में आ गई हैं और उनका पोस्ट भी वायरल हो रहा है. इस पोस्ट में उन्होंने बताया है कि कैसे एक बारटेंडर (Bartender helped unknown woman from a creep) ने उनकी मदद की और एक शख्स से उनका पीछा छुड़वाया है.

Was at a bar alone yesterday when the bartender said, “Hey, check out this text from my sister!” He showed me his phone and it said, “Do not, under any circumstances, get into a conversation with the guy sitting on your right.” Men, if you are in a position to do this, DO THIS.

— Laura Motta (@guttersniper) April 29, 2022