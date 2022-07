गुफा से निकली चमगादड़ों की पूरी फौज! कीड़े-मकौड़ों की तरह हवा में उड़ते आए नजर, हैरान कर देगा वीडियो

जब से कोरोना वायरस ने दुनिया में दस्तक दी है, तब से ही लोग चमगादड़ों से डरने लगे हैं. चमगादड़ वैसे वाकई खतरनाक जीव लगते हैं. कई तो खून चूसते हैं. वैसे तो आप जानते ही होंगे चमगादड़ रात में ही निकलते हैं मगर इन दिनों एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें चमगादड़ दिन के वक्त आसमान में उड़ता दिख रहा है. सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की है कि ये एक-दो नहीं, सैकड़ों चमगादड़ (bats emerge from caves viral video) हैं जो कीड़े-मकौड़ों की तरह लग रहे हैं.

ट्विटर अकाउंट साइंस गर्ल पर अक्सर अजबगजब वीडियोज शेयर किए जाते हैं. इन दिनों एक वीडियो (Mexico bats emerge from caves) इस अकाउंट पर रीट्वीट किया गया है जो काफी हैरान करने वाला है. वीडियो (Mexico bats viral video) की खास बात ये है कि इसमें सैंकड़ों चमगादड़ आसमान में उड़ते दिख रहे हैं. वैसे तो चमगादड़ गुफाओं में और अंधेरी जगहों पर रहते हैं मगर इस वीडियो में वो सभी दिन के उजाले में खुले आकाश में उड़ते नजर आ रहे हैं. कोविड के दौर में इंसानों को सबसे ज्यादा डर चमगादड़ों से ही लगता है. लोगों ने चीन की आलोचना भी की थी जहां चमगादड़ खाया जाता है. ऐसे में इस तरह का वीडियो सामने आना हैरान करने वाला है.

Watch this endless river of bats emerging from this cave

This is Cueva de los Murciélagos in Mexico pic.twitter.com/JbmbhOdgHc

