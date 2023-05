Viral Video: लाइव टीवी पर एंकर ने की बड़ी गलती, रिकॉर्ड हुई पूरी घटना, पता लगते ही खुला रह गया मुंह!

न्यूज एंकर्स का काम कितना मुश्किल होता है, ये तो आप सब जानते ही होंगे, पर हम जब उन्हें टीवी पर देखते हैं तो हमें लगता है कि वो बिल्कुल पर्फेक्ट हैं. उनके बोलने का ढंग, खबरों को पढ़ने का तरीका, सब आकर्षक लगता है. पर असल में वो भी तो इंसान हैं, उनसे भी कई बार छोटी-मोटी गलती हो जाती हैं. चूंकि वो टीवी (BBC anchor mistake on live tv video) पर लाइव होते हैं, इसलिए उनकी गलती बड़ी बनकर लोगों को दिखाई देती है. हाल ही में एक महिला न्यूज एंकर के साथ भी ऐसा ही हुआ. यूं तो उसने बेहद छोटी सी हरकत की जो आम आदमी दिनभर में कई बार करता होगा, पर उसकी ये हरकत कैमरे में रिकॉर्ड हो गई.

ट्विटर अकाउंट @brexit_sham पर हाल ही में एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें एक न्यूज एंकर (News anchor stretching on live tv video) खबरें पढ़ते हुए दिखाई दे रही है. ये बीबीसी न्यूज की एंकर (funny bbc news anchor video) है जो खबर पढ़ते-पढ़ते अचानक ऐसी हरकत करती है कि वो खुद भी शर्मिंदा होकर हैरान रह जाती है. ये काफी मजेदार घटना है जिसे देखकर लोग मजे ले रहे हैं, और कई लोग उसे ट्रोल भी कर रहे हैं.

