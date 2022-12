गुस्से में शख्स को दौड़ाता नजर आया भालू, अचानक करने लगा डांस! खूंखार जीव का मजेदार वीडियो वायरल

भालू ऐसा जीव है जिसे आप सिर्फ फिल्मों में ही हंसते-गाते देखे होंगे, असल में ये कितने खूंखार होते हैं इसका अंदाजा तो उन्हीं को होता है जिनका कभी भालुओं से सामना हुआ होता है. आपने कई कहानियां सुनी होंगी जिसमें लोग भालू से बचने के लिए मरने का नाटक करने लगते हैं. पर क्या आपने कभी किसी को भालू के साथ खेलते और डांस करते देखा है? (Bear dancing with man video) शायद नहीं देखा होगा पर इन दिनों एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें भालू एक शख्स के साथ खेलता नजर आ रहा है.

ट्विटर अकाउंट @BornAKang पर अक्सर फनी और अजबगजब वीडियोज (amazing video) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में अरब देशों के एक शेख का वीडियो शेयर किया गया है जो एक भालू (bear attack man video) के साथ मस्ती करता नजर आ रहा है. जैसा हमने कहा कि भालू बेहद अप्रत्याशित और आक्रामक होते हैं, इसलिए उनके साथ मस्ती करने के बारे में तो शायद कोई सोच भी नहीं सकता. हाल ही में हमने आपको भारत के सबसे खूंखार जीव, एक भालू के बारे में बताया था जो इंसान को देखते ही हमला कर देता है. मगर यहां हम जिस वायरल वीडियो की बात कर रहे हैं उसमें तो भालू का अलग ही रूप देखने को मिल रहा है.

He better than me I couldn’t have no bear as a pet chasin me pic.twitter.com/xLVeviBPu3

— Lance🇱🇨 (@BornAKang) December 7, 2022