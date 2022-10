VIDEO: पानी में डूब रहा था कौवा, मदद को आगे आया भालू! मुंह से पकड़कर पक्षी को निकाला बाहर

इंसानों को ऐसा लगता है कि सिर्फ उन्हीं के अंदर संवेदनाएं होती हैं और केयर करने की भावना होती है पर वो ये नहीं जानते कि जानवर भी एक दूसरे की केयर करते हैं, उन्हें भी दूसरों का दर्द समझ आता है और वो भी मदद करने के लिए आगे आते हैं. अगर आप भी इस बात को नहीं मानते तो आपको ये वायरल वीडियो देखना चाहिए जिसमें एक भालू, कौवे (Bear save crow video) की मदद करने के लिए आगे आया और उसकी जान बचा ली.

ट्विटर अकाउंट @fasc1nate पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो (bear save crow from drowning video) शेयर किया गया है जिसमें एक भालू, कौवे (bear crow heart touching video) की जान बचाता नजर आ रहा है. यूं तो भालू काफी हिंसक जीव माने जाते हैं. पर इस वीडियो में उसकी अलग ही, पर मस्तमौला छवि देखने को मिल रही है.

Footage from Aleksander Medveš shows Vali, a bear at the Budapest Zoo, saving a drowning crow.pic.twitter.com/KbHNhkeiOI

— Fascinating (@fasc1nate) October 28, 2022