कार में रखे लिप ग्लॉस की ओर खिंचा चला आया भालू, दरवाजा तोड़कर अंदर मचा दी तबाही! जानें क्या थी वजह

महिलाएं अपने होंठों पर लगी लिप्स्टिक को शाइन देने के लिए लिप ग्लॉस का प्रोयग करती हैं. कई लिप ग्लॉस की महक स्ट्रैबेरी या खाने से जुड़े अलग-अलग चीजों से जुड़ी होती है जिससे होंठ पर लगाने से उसका स्वाद अजीब ना लगे. यूं तो लिप ग्लॉस बेहद आम सी चीज होती है मगर क्या आपने कभी सोचा है कि इस आम सी चीज को हासिल करने के लिए भालू भी इसकी ओर खिंचे चले आएंगे. हाल ही में ऐसा ही हुआ अमेरिका में जहां एक भालू ने लिप ग्लॉस (Bear gets inside car to get lip gloss in America) को लेने के लिए कार में तबाही मचा दी.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के कोलोराडो (Colorado, America) में बीते शुक्रवार को हैरान करने वाली घटना तब घटी जब एक भालू ने दो कारों का दरवाजा तोड़ दिया और उसके अंदर तबाही मचा दी. आप सोचेंगे कि भालू को कार से क्या दुश्मनी हो सकती है. जब कोलोराडो पार्क्स और वाइल्डलाइफ (Colorado Parks and Wildlife) को इस मामले के बारे में बताया गया तब उन्होंने कार की छानबीन करने के बाद भालुओं के मन की बात समझ ली.

कार के अंदर भालू ने तबाही मचा दी. (फोटो: Twitter/@CPW_NE)

कार में लिप ग्लॉस चुराने घुस गया भालू

रिपोर्ट के अनुसार भालू, कार में रखे लिप ग्लॉस (Bear enticed by lip gloss scent gets inside car) की ओर आकर्षित हुए थे. भालू अक्सर कार जैसी जगहों पर खाने की तलाश करते हैं. जब उन्हें कार में लिप ग्लॉस की महक आई तो उन्हें लगा कि अंदर खाने की कोई चीज है. इसलिए भालू ने कार का दरवाजा तोड़ दिया और अंदर सीट फाड़ दी और सब तहस-नहस कर दिया. कोलोराडो पार्क्स ने जो फोटो शेयर की है वो काफी हैरान करने वाली है. उसमें गाड़ी के अंदर बुरी हालत हुई दिखाई दे रही है.

ट्विटर पर दी जानकारी

उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा- भालुओं को कार का दरवाजा खोलना आता है. कार में खाने की कोई भी चीज ना रखें. इस कार में खाने की कोई चीज नहीं थी. बस एक लिप ग्लॉस था जिसकी महक को भालू ने खाने की चीज समझ लिया और कार का दरवाजा तोड़कर उसे निकालने आ पहुंचा. गाड़ी को अच्छे से बंद कर के कहीं भी जाएं और खाने की सुगंध से मिलती-जुलती कोई भी चीज कार में ना रखें. रिपोर्ट्स के अनुसार भालू क्रीम, लिप बाम आदि को भी खाना समझ लेते हैं. उनकी सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है. इलाके में घरों में रह रहे लोगों को भी सचेत किया गया है. उनसे कहा गया है कि खाने की सुगंध वाली ज्यादा चीजों को अच्छे से बंद कर के रखें और घरों को भी भालुओं से सुरक्षित रखने के लिए बाड़े बनाकर रखें.

Tags: Ajab Gajab news, Weird news