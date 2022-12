Viral Video: विशाल मगरमच्छ को मसाज करती नजर आई खूबसूरत लड़की! लोगों ने कहा- 'बेहद लकी है जानवर!'

मगरमच्छ एक ऐसा जीव है जो अगर टीवी पर दिख जाए या फिर बंद पिंजड़े में भी नजर आ जाए तो इंसान को डर एक समान ही लगता है. पर सोचिए कि अगर वही मगरमच्छ ठीक आपके सामने आ जाए तो क्या होगा? बेशक डर के मारे आपकी हालत खराब हो जाएगी और आप अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागेंगे. पर इन दिनों एक वीडियो वायरल (woman gave massage to crocodile) हो रहा है जिसमें एक लड़की, बिना मगरमच्छ से डरे उसे मसाज करती नजर आ रही है. उसकी इस हरकत के साथ-साथ उसका ग्लैमरस अंदाज भी लोगों को काफी पसंद आ रहा है.

ट्विटर अकाउंट @TheFigen_ पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक लड़की मगरमच्छ (beautiful woman massage crocodile video) को मसाज करती दिख रही है. मगरमच्छ बेहद गुस्सैल और अप्रत्याशित स्वभाव के जीव होते हैं. ये कब किसी के ऊपर हमला कर दें, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता. पर इस वीडियो (crocodile massage video) में तो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मगरमच्छ उस महिला का पालतू है.

