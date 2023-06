योग करना शरीर के लिए कितना अच्छा है, इसके बारे में तो आप पहले से ही जानते होंगे. योग की अहमियत को अब सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के अन्य देशों में भी समझा जा रहा है. योग दिवस (Yoga Day) पूरी दुनिया में लोग मनाने लगे हैं. पर डेनमार्क में बेहद अजीबोगरीब तरह का योग होता है जिसे करने के लिए वहां के लोग बहुत उत्सुक रहते हैं. इसे बियर योग (Beer Yoga Denmark) कहते हैं. चलिए आपको इसके बारे में सब कुछ बताते हैं.

न्यूज एजेंसी एएफपी ने हाल ही में अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें कुछ लोग डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन (Copenhagen, Denmark) में सड़क किनारे योग (Yoga with Beer) करते नजर आ रहे हैं. पर ये योग काफी अलग है. इसमें लोग साथ में बियर भी पीते नजर आ रहे हैं. इसे बियर योगा कहा जा रहा है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि लोग योग की मुद्रा में हैं और एक हाथ से बियर के कैन से बियर पी रहे हैं. अब ये कितना स्वस्थ है, ये तो नहीं कहा जा सकता, पर ये अजीबोगरीब कॉन्सेप्ट लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है.

VIDEO: Around 100 people gather to perform yoga by the Copenhagen harbour – cans of crisp, cold, refreshing beer in hand. The booze-fuelled class has been open for four years, and appears popular with its practitioners. pic.twitter.com/zM2kAlM9jg

— AFP News Agency (@AFP) June 2, 2023