Viral Video: बिना चूल्हे के बना ऑमलेट, पैन को छत पर रखते ही हुआ चमत्कार! गर्मी का ऐसा सितम देख नहीं होगा यकीन

अप्रैल का महीना मध्य तक ही पहुंचा है और गर्मी ने कहर ढाना शुरू कर दिया है. उत्तर भारत के कई शहरों में तो लू भी चलने लगी है. दिल्ली एनसीआर से लेकर यूपी और बिहार के इलाकों में भी गर्मी का ऐसा सितम देख आपको लगेगा जैसे जून-जुलाई का महीना हो. इस बीच सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोज आना शुरू हो चुके हैं जिसमें लोग गर्मी (Man fry egg on terrace video) की स्थिति को बताने के लिए अलग-अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करते दिख रहे हैं.

पश्चिम बंगाल में भी जोरदार गर्मी पड़ रही है. इसका सबूत फेसबुक पर पोस्ट किए एक वीडियो में देखने को मिल रहा है जो अब वायरल (Egg fry in extreme heat on terrace) हो चुका है. फेसबुक पेज @puchubabuchandrani पर हाल ही में एक वीडियो पोस्ट किया गया है जो बताया जा रहा है कि बंगाल (Bengal man fry egg without fire video) का है. इस वीडियो में एक व्यक्ति अपने घर की छत पर ऑमलेट बनाता नजर आ रहा है. हैरानी की बात ये है कि उसने ऑमलेट बनाने के लिए गैस-चूल्हे का इस्तेमाल ही नहीं किया है.



धूप में बना लिया अंडा

आप सोचेंगे कि आखिर बिना आग के वो अंडा कैसे पका लेगा! दरअसल, वीडियो के माध्यम से शख्स ये दिखाना चाहता है कि बंगाल में कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है और कितनी चिलचिलाती धूप निकल रही है. वो फ्राइंग पैन को छत पर, धूप में रखता है और फिर उसके ऊपर अंडा फोड़ देता है. कुछ ही देर में अंडा धूप की वजह से पकने लगता है. फ्राइंग पैन भी काला है इसलिए वो ज्यादा गर्मी सोखता है, ऐसे में बिना आग या गैस चूल्हे के भी शख्स आसानी से अंडा बना लेता है. वीडियो के अंत में वो अंडा खाता भी नजर आ रहा है.