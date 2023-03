प्रेग्नेंट महिला को पहुंचाया अस्पताल, घटना से समझा जीवन का उद्देश्य! कैब ड्राइवर की प्रेरणादायक कहानी वायरल

हर इंसान की जिंदगी में कभी न कभी ऐसी घटना जरूर घटती है जिसके जरिए उसे अपनी जिंदगी का उद्देश्य पता चलता है. इंसान के अंदर अगर इंसानियत मर जाए तो वो जानवर से भी बदतर हो जाता है. पर जीवन की कुछ घटनाएं उसके अंदर इंसानियत का भाव इतना ज्यादा भर देती हैं कि वो एक बेहतर इंसान बनकर उभरता है. ऐसा ही एक कैब ड्राइवर (Cab driver help pregnant woman) के साथ भी हुआ जिसकी कहानी इन दिनों चर्चा में है.

सुमित नाम के ट्विटर यूजर ने हाल ही में एक फोटो पोस्ट की जो बेंगलुरू के कैब ड्राइवर (Bengaluru cab driver viral photo) की थी. सुमित ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा- “मैं एयरपोर्ट जा रहा था जब रास्ते में मेरी मुलाकात इस कैब ड्राइवर से हुई. मुझे नहीं पता था कि ये राइड मेरी जिंदगी की सबसे ज्यादा प्रेरणादायक अनुभव बन जाएगी.” इसके बाद उन्होंने एक साथ कई ट्वीट करते हुए तस्वीर में नजर आ रहे कैब ड्राइवर से जुड़ी कहानी लोगों को बताई.

Met a cab driver @peakbengaluru on my way to the airport. Little did I know, this ride would be the most inspiring experience of my life. pic.twitter.com/GeCUQcvvNF

— Sumitm.lens (@sumitwt_) March 15, 2023