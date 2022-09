बेंगलुरु में बाढ़ के बीच लोगों ने बुलडोजर से पार की सड़क, आनंद महिंद्रा ने वीडियो शेयर कर जज्बे को सराहा

एक तरफ भारत के कई राज्यों में जहां बारिश का नाम-ओ-निशान नहीं है, वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक के कई शहरों में बारिश ने लोगों को परेशान कर के रख दिया है. पिछले कुछ दिनों से बेंगलुरु की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो होश उड़ाने वाली हैं क्योंकि इस शहर को आईटी हब कहा जाता है. वहां भी बाढ़ ने लोगों को बेहाल कर दिया है. मगर बेंगलुरु (Bengaluru flood video) में लोगों के इनोवेटिव दिमाग ये साबित कर देते हैं कि इस शहर में लोगों के पास जुगाड़ के लिए काफी दिमाग है. इन दिनों एक वीडियो वायरल (People cross road on bulldozer in Bengaluru video) हो रहा है जिसमें कुछ लोग पानी से भरे रास्तों को पार करने के लिए खास इंतजाम करते दिख रहे हैं.

इंडस्ट्रियलिस्ट आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra Bengaluru video) अपने ट्विटर पर अक्सर हैरान करने वाले पोस्ट शेयर करते हैं. हाल ही में उन्होंने एक वीडियो रीट्वीट किया है जो बेंगलुरु का है और वहां बाढ़ की स्थिति दिखा रहा है. मगर इसके साथ ये वीडियो ये भी बता रहा है कि स्टार्ट हब (Startup Hub) और आईटी हब (IT Hub) जैसे नाम बेंगलुरु को क्यों दिए जाते हैं. यहां रहने वाले लोगों को जुगाड़ के कई तरीके पता हैं.

I second that thought. Where there’s a will, there’s a way… https://t.co/aJvxVfCbXn

— anand mahindra (@anandmahindra) September 6, 2022