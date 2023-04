किराय पर मकान देने के लिए मालिक ने मांगी मार्कशीट, कम अंक देखकर नहीं दिया घर! शख्स का ट्वीट हो रहा वायरल

आज के समय में किरायदार (Bengaluru landlord-tenant) रखना काफी मुश्किल और खतरे से भरा काम हो गया है. कई बार गलत तरह के लोग किरायदार बनकर आ जाते हैं और फिर मकानमालिक की सिरदर्दी बढ़ जाती है. इसी सिरदर्दी से बचने के लिए इन दिनों बेंगलुरु में मकान मालिकों ने किरायदारों से उनकी मार्कशीट (House owner demand 12th marksheet from tenant) से लेकर सीवी, और लेख तक की डिमांड कर दी है. कई जगहों पर तो उनके इंटरव्यू भी लिए जा रहे हैं. इस बात का खुलासा हाल ही में एक वायरल ट्वीट से भी हुआ है.

शुभ नाम के व्यक्ति ने अपने कजिन के बारे में वायरल ट्वीट के जरिए बताया. (फोटो: Twitter/@kadaipaneeeer)

ट्विटर यूजर शुभ (@kadaipaneeeer) ने हाल ही में अपने कजिन से जुड़ा एक ट्वीट पोस्ट किया है जो वायरल हो गया है. इस ट्वीट में उन्होंने बताया कि कैसे बेंगलुरु में किराय का मकान खोजते वक्त उनके भाई को सिर्फ इसलिए घर नहीं मिला क्योंकि 12वीं कक्षा (Man rejected by landlord due to less marks) में उनके मार्क्स कम आए थे. ट्वीट एक ब्रोकर के साथ बातचीत का स्क्रीनशॉट है जिसमें वो शख्स को जानकारी देता दिख रहा है.

ब्रोकर ने मैसेज पर बताया कि मकान मालिक ने उसे घर देने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया है क्योंकि उसके मार्क्स कम हैं. (फोटो: Twitter/@kadaipaneeeer)

ट्विटर प्रोफाइल से लेकर 12वीं की मार्कशीट मांगा

शख्स का नाम योगेश है और वो ब्रजेश नाम के ब्रोकर से बात कर रहा है. ब्रोकर शख्स को मैसेज करता है कि मालिक ने योगेश के प्रोफाइल को अप्रूव कर दिया है, और उससे कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट मांग रहा है. ब्रोकर ने योगेश से, लिंक्डइ/ट्विटर प्रोफाइल, कंपनी में जॉइन करने का लेटर, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, आधार-पैन की फोटो और 200 शब्दों का अपने बारे में मांगा जिसकी डिमांड ओनर ने की थी.

ओनर ने घर देने से कर दिया मना

योगेशन ये सारी चीजें ब्रोकर को भेज देता है और कुछ वक्त बाद वो उसे मैसेज कर के बताता है कि ओनर ने सिर्फ इसलिए उसकी प्रोफाइल को कैंसिल कर दिया क्योंकि उसके 12वीं में 75 फीसदी मार्क्स थे जबकि ओनर 90 फीसदी मार्क्स वाले शख्स को ही किरायदार बनाना चाहता है. ये सुनकर शख्स ने गुस्से में रिप्लाई दिया. शुभ ने इस स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए लिखा- “मार्क्स आपका भविष्य तो नहीं तय करते हैं, पर वो ये जरूर तय करेंगे कि आपको बेंगलुरु में रहने के लिए घर मिलेगा या नहीं!” इस ट्वीट पर कमेंट कर लोगों ने हैरानी जताई और ओनर को ट्रोल भी किया.

