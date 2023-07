पड़ोसी की जगह पर गाड़ी पार्क कर देता था शख्स, कार पर नोट चिपकाकर हटाने को कहा, लोग बोले- 'दिल्ली होता तो...'

प्यार से कही गई कड़ी बात भी इंसान को बुरी नहीं लगती है. इस बात का सबूत हाल ही में एक परिवार ने बेंगलुरु में दिया जिन्होंने अपने पड़ोसी को प्यार से चेतावनी देकर गाड़ी को अलग जगह पार्क करने के लिए कहा. बेंगलुरु शहर (Bengaluru neighbour write note to remove car) आईटी हब के तौर पर जाना जाता है, यहां पर लोग लड़ाई-झगड़े से ज्यादा इनोवेशन में दिमाग लगाते हैं, ऐसे में इस तरह का कदम अगर इस शहर में कोई उठाता है, तो हैरानी की बात नहीं है.

चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है. ट्विटर यूजर शुभाशीष दास ने हाल ही में एक ट्वीट किया है जो वायरल हो रहा है. ये ट्वीट बेंगलुरु में एक कार पर चिपके नोट से जुड़ा है. इस नोट को एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी (Neighbour write note to man for removing car) के नाम लिखा है. नोट को पढ़कर आपको समझ आएगा कि सामने वाले से गुस्सा भी जाहिर किया गया है, उसे चेतावनी भी दी गई है और अपनी बात को प्रेम से भी कह दिया गया है. फोटो शेयर करते हुए शुभाशीष ने लिखा- आज मुझे ये बेंगलुरु के कोरमंगला में देखने को मिला.

Found this in Koramangla today. Bengaluru – the city of epic content@peakbengaluru pic.twitter.com/NoFelvA6bw

