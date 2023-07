कैसा है बेंगलुरु में ट्रैफिक? शख्स की स्मार्टवॉच ने दिया ऐसा संकेत, लोग बोले- 'स्लीप मोड पर जाने से बेहतर'

भारत में जितने भी मेट्रो सिटीज यानी बड़े शहर हैं, उनमें ट्रैफिक का हाल तो आप जानते ही होंगे. यूं तो हर शहर में ट्रैफिक लगता है, पर बड़े शहरों के ट्रैफिक ज्यादा लंबे होते हैं जिन्हें पार करने में बहुत वक्त लगता है. लोगों को सड़क पर रेंगने पड़ता है. इस वजह से बाइक या कार चलाना भी साइकिल चलाने जैसा हो जाता है. ऐसा ही एक शख्स के साथ बेंगलुरु (Bengaluru traffic) में भी हुआ जो बाइक के जरिए सड़क पर निकला था मगर उसकी स्मार्टवॉच ने कुछ और ही समझ लिया.

ट्विटर यूजर @TheKawalOberoi ने हाल ही में एक फोटो पोस्ट की है जिसमें एक स्मार्टवॉच (Smartwatch show Bengaluru traffic) नजर आ रही है. आजकल की स्मार्टवॉचेज़ में कई तरह की ट्रैकिंग मौजूद होती है. उसमें हार्टबीट ट्रैक हो सकती है, जॉगिंग, साइकलिंग भी ट्रैक हो जाती है. लोग जब वॉकिंग करते हैं तो स्मार्टवॉच ट्रैक कर लेती है कि वो कितनी दूर चले, या फिर जब वो बाइक पर सवार होकर चलते हैं तो घड़ी ट्रैक कर लेती है कि वो बाइक पर बैठे हैं और यात्रा कर रहे हैं. पर कवल की घड़ी कुछ और ही इशारा कर रही थी.

How bad is Bangalore traffic?

Well, I took a Rapido bike ride and my watch thought I was cycling @peakbengaluru pic.twitter.com/fzhx5E8ytY

— Kawal Oberoi (@TheKawalOberoi) July 8, 2023