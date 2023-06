हवाई यात्रा करते वक्त कभी ना बुक करें ये सीट, पायलट ने बताई वजह, सही चुनाव करने की जान लें ट्रिक!

प्लेन की यात्रा करने के दौरान लोग सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचते हैं, वो है विंडो सीट पर बैठने का मौका. विंडो सीट से बादलों को देखना, नीचे चींटी जैसी इमारतों और गाड़ियों को चलते देख आनंद लेना तो हर किसी को पसंद होता है पर सीट (best seat in flight) का चुनाव करना भी बेहद जरूरी काम है जो यात्रा से पहले लोगों को कर लेना चाहिए. हालांकि, लोग इसपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं. हाल ही में एक पायलट (Pilot tell which seat to book in flight) ने बताया कि हवाई यात्रा के दौरान किन सीटों का चुनाव आपकी यात्रा को सुखद बना देता है.

डेली स्टार न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार पैट्रिक स्मिथ (Patrick Smith) नाम के एयरलाइन पायलट ने हाल ही में ई-शोर वेबसाइट से बात करते हुए बताया कि विकल्प मौजूद होने पर फ्लाइट में सीट बुक करते वक्त किस सीट (aeroplane best seat) को बिल्कुल भी बुक नहीं करना चाहिए. अगर फ्लाइट में काफी सीटें खाली हैं, और आपके पास सीट के चुनाव का विकल्प है, तो आपको प्लेन में सबसे पीछे की सीट, यानी टेल वाली सीट को नहीं बुक करना चाहिए.

पायलट के अनुसार पीछे की सीटें सबसे खराब होती हैं. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

पीछे की सीट क्यों नहीं लेनी चाहिए

इसका सबसे बड़ा कारण जो पैट्रिक ने बताया, वो ये है कि इस सीट पर सबसे ज्यादा टर्बुलेंस पता चलता है. मौसम बिगड़ने पर प्लेन भी हिलने-डुलने लगता है, इसी को टर्बुलेंस कहा जाता है. यही वजह है कि एयरलाइन कर्मी हमेशा फ्लाइट में आगे की सीटें बुक करने की नसीहत देते हैं. पैट्रिक ने बताया कि सबसे आरामदेह सीटें हासिल करने के लिए लोगों कुछ वक्त पहले बुकिंग कर लेनी चाहिए.

फ्लाइट अटेंडेंट ने भी दी थी आगे की सीट की सलाह

उन्होंने कहा कि कम दूरी की फ्लाइट में बैठते वक्त पैसे बचाने के बारे में सोचते हैं, ऐसे में उन्हें बीच की सीट मिल जाती है जो फ्री होती है लेकिन अगर लंबी दूरी की फ्लाइट हो तो कुछ पैसे खर्च कर बेहतर सीट ली जा सकती है. रिपोर्ट के अनुसार रोज़ी नाम की एक फ्लाइट अटेंडेंट ने भी बताया कि पीछे बाथरूम होते हैं, ऐसे में लोगों को आगे की ही सीटें चुननी चाहिए. उन्होंने बताया था कि वो प्लेन में रो-5 का ही चुनाव करेंगी.

