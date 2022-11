ये है 'दुनिया का सबसे बड़ा खरगोश', कुत्ते जितना होता है आकार, वजन जानकर चकरा जाएगा दिमाग!

खरगोश बेहद प्यारे जीव होते हैं जिन्हें लोग घरों में पालतू जानवर की तरह भी पालते हैं. इनके ऊपर प्यार लुटाने का सबसे बड़ा कारण होता है इनका छोटा कद. लोग इन्हें हाथों में लेकर खूब प्यार और दुलार करते हैं. बेहद हल्के और छोटे होने के कारण ये आसानी से घर में एडजस्ट भी कर लेते हैं. अगर आपके मन में भी खरगोश को लेकर ऐसी ही छवि बनी है तो बेशक आपने बेल्जियम की एक खरगोश (Belgium rabbits) की प्रजाति को नहीं देखा है जो दुनिया का सबसे बड़ा खरगोश (World’s Largest Breed of Rabbit) होता है.

हम बात कर रहे हैं फ्लेमिश जायंट (Flemish Giant) की. ऑडिटी सेंट्रल न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार बेल्जियम के फ्लैंडर्स में फ्लेमिश जायंट (Biggest rabbit in the world) प्रजाति के खरगोशों को पाला जाता है. इनका साइज किसी कुत्ते (rabbit size of dog) जितना होता है. आप जब किसी कुत्ते और इस खरगोश को देखेंगे तो फर्क कर पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा.

22 किलो तक होता है वजन

आपको बता दें कि सालों से इन खरगोशों को उनके फर और मांस के लिए पाला जाता है. ये दूसरी प्रजाति के खरगोश की तुलना में काफी सीधे होते हैं ऐसे में अगर अच्छे से देखभाल की जाए तो ये सबसे अच्छे पालतू जानवर साबित हो सकते हैं. इनका वजन काफी ज्यादा होता है. यूं तो आम फ्लेमिश जायंट का वेट 10 किलो तक होता है पर ये 22 किलो तक हो सकते हैं और 4 फीट तक लंबे हो जाते हैं. इसी वजह से इन्हें खरगोशों का राजा कहा जाता है.

बेहद फ्रेंड्ली होते हैं ये खरगोश

इनकी डाइट भी दूसरे और छोटे खरगोशों की तुलना में ज्यादा होती है. आपको लगेगा कि ये ब्रीड काफी नई होगी और कुछ ही वक्त पहले, इवोल्यूशन की वजह से ये इतने बड़े होना शुरू हुए होंगे. ऐसा नहीं है, रिपोर्ट की मानें तो इन जीवों के मिलने का दावा 16वीं सदी से किया जा रहा है. माना जाता है कि ये बेल्जियन स्टोन रैबिट से विकसित हुए हैं. 1910 तक इन जीवों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कम ही पहचान मिली थी पर उसके बाद लोग इन्हें काफी जानने लगे हैं. जो लोग इन्हें पालते हैं, उनका दावा है कि ये बच्चों के साथ आसानी से एडजस्ट कर लेते हैं.

