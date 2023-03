2 रूबी देवी, 2 पति और 6 बच्चे! एक दूसरे के हस्बैंड पर आया औरतों का दिल, ताश के पत्तों जैसा फेंटा गया परिवार!

आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि प्यार अंधा होता है. जब दो लोग प्यार में होते हैं तो वो ना ही एक दूसरे की जाति, धर्म, समुदाय आय वर्ग देखते हैं और ना ही उनकी उम्र और कद का ध्यान होता है. पर आज के वक्त में तो लोग एक दूसरे की वैवाहिक स्थित पर भी गौर नहीं करते. इसी बात से जुड़ी एक विचित्र घटना हाल ही में बिहार में घटी जहां दो विवाहित महिलाओं (Love quadruple in Bihar) को एक दूसरे के ही पतियों से प्यार हो गया और अब दोनों ने उनसे शादी भी कर ली. इसके बाद उनके परिवार में इस तरह फेर बदल हुआ, जैसे ताश के पत्तों को फेंटने के बाद पत्तों के साथ हो जाता है. सबसे ज्यादा विचित्र बात ये है कि दोनों महिलाओं के नाम एक ही थे!

ये पूरा मामला बिहार के खगड़िया (Khagaria, Bihar) का है. यहां एक अजीबोगरीब प्रेम कहानी (Bihar weird love story) देखने को मिली जिसने लोगों को हैरान कर दिया. हुआ यूं कि यहां रहने वाली दो महिलाओं (women fell in love with each other husband) को एक दूसरे के पति से प्यार हो गया. मजेदार बात ये है कि दोनों ही महिलाओं के नाम रूबी देवी है. कहानी की शुरुआत होती है नीरज कुमार सिंह नाम के एक व्यक्ति से. नीरज ने चौथम पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले पसराहा गांव की रूबी देवी से साल 2009 में शादी की थी. इतने सालों में उनके 4 बच्चे भी हुए.

एक दूसरे के पतियों से हुआ प्यार

4 बच्चों की मां रूबी देवी को इस बीच अपने ही गांव में रहने वाले मुकेश कुमार सिंह से प्यार हो गया. मुकेश का घर, रूबी के मायके से नजदीक ही था. संयोग ये है कि मुकेश की भी पत्नी का नाम रूबी देवी था और उनके 2 बच्चे थे. पहली रूबी देवी ने पिछले साल 6 फरवरी को मुकेश सिंह के साथ भागकर शादी कर ली थी. वो अपने साथ अपने 2 बेटे और एक बेटी को भी लेती गई थीं. दूसरी ओर नीरज अपनी एक बेटी और मुकेश सिंह की पत्नी यानी दूसरी रूबी देवी अपने दो बच्चों के साथ अकेली रह गई थीं.

दोनों कपल ने एक दूसरे के बच्चों को अपनाया

एक दिन अचानक नीरज को दूसरी रूबी देवी का नंबर मिल गया और दोनों के बीच बातें शुरू हो गईं. कुछ ही वक्त में दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे और इसी साल 18 फरवरी को दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली. इंडिया टुडे और ऑप इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार अब दोनों कपल मध्य प्रदेश के अलग-अलग शहरों में रहते हैं. नीरज जहां टाटा कंपनी में काम कर रहे हैं, वहीं मुकेश एक दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते हैं. नीरज ने दूसरी रूबी देवी के दोनों बच्चों को गोद ले लिया है, तो इस प्रकार दोनों कपल के पास अब 3-3 बच्चे हैं.

