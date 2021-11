पहाड़ी रास्ते पर ट्रक को ओवरटेक करते हुए फिसली बाइक, बाल-बाल बची चालक की जान! हैरान कर देगा Video

पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी (Driving in Hilly Roads) चलाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है. ऐसे रास्तों पर ड्राइविंग या राइडिंग के लिए काफी हुनर और अनुभव की जरूरत होती है. पहाड़ पर बने पतले रास्तों पर गाड़ी सही तरीके से चलाने का प्रेशर इसलिए भी ज्यादा होता है क्योंकि एक छोटी सी चूक होने पर गाड़ी पहाड़ से नीचे भी गिर सकती है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है जिसमें एक बाइकर बेहद सकरे रास्ते पर गाड़ी (Biker Riding in Hilly Road) चलाता नजर आ रहा है. उसकी बाइक ऐसी जगह पर फिसलती है (Bike Slips while overtaking truck) कि आप देखकर ही डर जाएंगे.

यूट्यूब चैनल वायरल हॉग पर 14 नवंबर को एक वीडियो पोस्ट किया गया है. वीडियो में बताया गया है कि ये वीडियो अक्टूबर के दूसरे हफ्ते का है. वीडियो में नजर आ रहे बाइकर्स श्रीनगर से कारगिल जा रहे थे जब जोजिला पास पर उनके साथ बेहद खौफनाक हादसा हुआ. वीडियो में आप देख सकते हैं कि लोहे के ढेरों रॉड लिए एक एक ट्रक काफी सकरे रास्ते से जा रहा है.



खाई के बेहद नजदीक स्लिप हुई बाइक

रास्ते की एक तरफ चट्टाने हैं और दूसरी तरफ गहरी खाई है. देखने पर ही ये पहाड़ी रास्ता बेहद डरावना नजर आ रहा है. दो बाइक सवार ट्रक के पीछ से निकल रहे हैं. पीछे वाला शख्स वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है जबकि आगे वाला ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश में लगा हुआ है. जब वो एक स्थान पर पहुंच कर ओवरटेक करने चलता है तभी उसकी बाइक स्लिप कर जाती है और वो खाई के बेहद नजदीक ही गिर पड़ता है. अगर उसका पैर कुछ इंच और आगे होता तो वो निश्चित रूप से ही खाई में गिर जाता.

सोशल मीडिया पर भी लोग हुए हैरान

वीडियो बना रहा शख्स उसे चेतावनी देता रहता है कि वो आराम से गाड़ी चलाए मगर आगे वाले बाइकर को ओवरटेक करने की जल्दी रहती है. जैसे ही वो गिरता है पीछे वाला शख्स तुरंत उसे बचाने जाता है और बाइक पकड़कर सीधी कर देता है. इस वीडियो को हजारों व्यूज मिल चुके हैं. लोग भी कमेंट कर अपनी हैरानी जाहिर कर रहे हैं.

Tags: Ajab Gajab news, OMG News