गरीब बच्ची सड़क किनारे बेच रही थी शरबत, बिक्री बढ़ाने के लिए ग्राहक बन गए बाइकर्स! वायरल हो रहा वीडियो

कई लोगों को लगता है कि आज के वक्त में इंसानियत खत्म हो चुकी है. हर किसी को अपनी ही पड़ी है और वो दूसरे के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता मगर ये सच नहीं है. असल में कई लोग आज भी ऐसे हैं जो खुद से पहले सामने वाले के बारे में और उनके भले के लिए सोचते हैं. ऐसा ही कुछ हाल ही में एक वायरल वीडियो में देखने को मिला जिसमें कई बाइकर्स (Bikers buy lemonade from 2 girls video) दो गरीब बच्चियों की दुकान पर शरबत पीने आ गए.

ट्विटर अकाउंट @TansuYegen पर अक्सर अमेजिंग वीडियोज (amazing videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें कई बाइक चालकों का उदार दिल नजर आ रहा है. आपने अमेरिकन मूवीज में देखा होगा कि बाइकर्स (bikers help sell lemonade from children video) की पूरी टीम मिलकर शहरों में मोटरसाइकल चलाते हैं. उनका लुक काफी अलग और विचित्र होता है. वो दिखने में बेहद डरावने और गुंडे जैसे लगते हैं मगर किसी के लुक से उसकी अच्छाई का पता नहीं लगाया जा सकता. ऐसा ही इस वीडियो में भी देखने को मिल रहा है.

Huge demand for her business

Bikers stop for lemonade

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) August 9, 2022