शख्स की थाली से खाना खाते दिखा पक्षी, IPS ऑफिसर ने वीडियो शेयर कर कहा- 'बांटकर खाने में ज्यादा खुशी है'

इंसान और जानवर का रिश्ता बेहद खास होता है. दोनों जब एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देने लगते हैं. इंसान के मन में भले ही कोई चालाकी आ जाए पर जानवर के मन में कभी नहीं आती. एक बार अगर वो किसी व्यक्ति पर भरोसा करने लगे, तो समझ जाइए कि उस व्यक्ति का दिल जरूर उदार है. ट्विटर पर इन दिनों एक वीडियो (Bird eating food from plate) चर्चा में है जिसमें एक पक्षी और इंसान के बीच प्यार देखने को मिल रहा है. पक्षी को उस शख्स (bird eating with man in same plate) पर इतना भरोसा हो गया है कि वो उसकी थाली से खाना खा रही है.

आईपीएस ऑफिसर दीपांशु काबरा (Dipanshu Kabra IPS) ट्विटर पर अजबगजब वीडियोज (amazing videos) पोस्ट करते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. इसका कारण है वीडियो में दिख रही इंसान और पक्षी (bird eating from man’s plate video) की दोस्ती. पक्षी इंसानों के पास आने से बहुत डरते हैं. वो कभी भी उनके पास नहीं जाते. जब उनको इंसानों पर बहुत ज्यादा भरोसा हो जाता है, तभी वो उनके हाथों से खाना या उनके पासा जाना शुरू करते हैं.

इंसान की थाली से खाना खाते दिखी चिड़िया

इस वीडियो में एक व्यक्ति किसी ढाबे में बैठा नजर आ रहा है. वो खाना खा रहा है. उसके टेबल पर प्लेट के ठीक सामने एक छोटी सी चिड़िया बैठी है. शख्स उसे बिल्कुल भी नहीं भगा रहा है. चिड़िया भी उसके खाने से अन्न का दाना चुगती दिख रही है. ये वीडियो बेहद ही क्यूट लग रहा है और इंसान को चिड़िया को खाना खिलाते देख आपको यकीन हो जाएगा कि इस दुनिया में इंसानियत की कमी नहीं है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

वीडियो को खबर लिखे जाने तक 11 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक महिला ने कहा कि वो भी अपने 3 तोतों के साथ ऐसे ही खाना खाती थी. एक ने कहा कि ये वीडियो दिल छू लेने वाला है. वहीं एक ने कहा कि ये दोस्ती बेहद खूबसूरत लग रही है.

