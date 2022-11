मधुमक्खी के छत्ते से शहद चुराता दिखा पक्षी! वायरल वीडियो में नजर आया चिड़िया का चौंकाने वाला कारनामा

मधुमक्खी शहद बनाती हैं जिसे प्रोसेस कर के हम घरों में इस्तेमाल करते हैं. मधुमक्खियों का पालन भी किया जाता है जिससे शहद जुटाया जा सके. ये काम बड़ा ही खतरनाक होता है क्योंकि इन मक्खियों के छत्ते में हाथ डालने वाले को उसके डंक से बचना पड़ता है. इंसान इसके लिए खास तरह के कपड़े पहनते हैं मगर क्या आप जानते हैं कि कुछ अन्य जीव बिना किसी प्रोटेक्शन के मधुमक्खियों का शहद चुराकर चट कर जाते हैं. आपने कार्टून या फिल्मों में भालुओं को ऐसा करते देखा होगा पर असल में एक पक्षी भी शहद (Bird eating from honeybee nest video) खाने में माहिर है. इस जीव का वीडियो वायरल हो रहा है.

ट्विटर अकाउंट @zaibatsu पर अक्सर अजबगजब वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक पक्षी का वीडियो पोस्ट किया गया है जो मधुमक्खी के छत्ते (honeybee nest viral video) पर हमला कर रहा है. वीडियो में बताया गया है कि इस पक्षी का नाम हनी बजार्ड है. दुनिया में बहुत से विचित्र जीव हैं जिनके बारे में लोगों को कम ही जानकारी होती है. इस पक्षी के बारे में निश्चित रूप से ही लोगों को कम जानकारी होगी.

I’ve never heard of a Honey-buzzard before. I had no idea they attack honey bees’ nests for food.

–

Credit : Rahul’s Wildscape/YT pic.twitter.com/b6DJclenkQ

— Reg Saddler (@zaibatsu) November 30, 2022