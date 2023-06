इस दुनिया में प्रेम ही एक मात्र ऐसा भाव है, जो दुनिया के हर जीव को बांध लेता है और बिना उनकी भाषा को समझे भी आप जान सकते हैं कि वो प्रेम के भावों को व्यक्त कर रहे हैं. हमें लगता है कि प्रेम सिर्फ इंसानों के अंदर ही होता है, पर जब आप अपने आसपास प्रकृति को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि प्रेम सिर्फ इंसानों के अंदर ही नहीं, पशु-पक्षियों के अंदर भी खूब होता है. इन दिनों एक वीडियो वायरल (Bird not leaving dead partner video) हो रहा है जिसमें पक्षियों के अंदर का प्रेम देखने को मिल रहा है और ये नजारा देखकर निश्चित ही आपकी आंखें भर आएंगी.

इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के अधिकारी सुशांत नंदा (@susantananda3) अक्सर सोशल मीडिया पर जानवरों से जुड़े रोचक पोस्ट करते हैं. हाल ही में उन्होंने एक वीडियो (Bird loving dead partner video) पोस्ट किया है जो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक पक्षी, अपने मरे हुए साथी के पास बैठा नजर आ रहा है. ये बेहद भावुक करने वाला दृश्य है क्योंकि वो पक्षी अपने साथी को छोड़ने को तैयार ही नहीं है.

Love & Loyality 💕💕

If you have a heart, it will surely bleed at the end 😔😔 pic.twitter.com/FqnwThjOpi

— Susanta Nanda (@susantananda3) June 21, 2023