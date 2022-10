पानी में तैर रहे ब्रेड के टुकड़े से पक्षी ने किया शिकार, लालच देकर दबोच ली मछली! देखें वीडियो

एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, लालच बुरी बला है! जब कोई लालच करता है तो उसके नुकसान ही होता है पर कई बार जीव अपना पेट भरने के लिए लालच का रास्ता भी अपना ही लेता है. इंसान ही नहीं, दूसरे जीव भी ऐसा कर देते हैं पर फिर वो फंस जाते हैं. ऐसा ही इस वायरल वीडियो में देखने को मिल रहा है जिसमें एक पक्षी, मछली (bird catch fish with bread crumb) को लालच देता है और वो उसके जाल में फंसकर शिकार बन जाती है.

ट्विटर अकाउंट @fasc1nate पर अक्सर अजबगजब वीडियोज (amazing videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक चिड़िया शिकार (bird eat fish from water) करती नजर आ रही है. शिकार के लिए उसने जिस तरीके का चुनाव किया है, वो आपको हैरान कर देगा. आपको बता दें कि लंबी गर्दन और नुकीली-लंबी चोंच वाली इस चिड़िया का नाम हेरॉन (Heron bird) है.

