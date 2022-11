VIDEO: मछली पकड़ने के लिए अनोखे तरीके का इस्तेमाल करता है ये पक्षी, पंख से बना लेता है छाता! जानें कारण

दुनिया में हर जीव किसी न किसी कारण से अनोखा है. किसी के पास तेज भागने की शक्ति है तो किसी के पास आसानी से छुपने का हुनर वहीं किसी के पास तेज जहर है तो कोई शिकार करने में बेहद चतुर है. आपने शेर-चीते जैसे जीवों को तो घात लगाकर शिकार करते देखा होगा पर आज हम आपको एक पक्षी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका शिकार (Bird turns into umbrella while hunting) करने का तरीका इतना अनोखा है कि उसे आप देखकर हैरान हो जाएंगे.

ट्विटर अकाउंट @fasc1nate अक्सर ऐसे वीडियोज (amazing videos) पोस्ट किए जाते हैं जो किसी को भी हैरान कर सकते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक पक्षी दिख रहा है जिसके शिकार करने का तरीका बहुत ही विचित्र मगर कारगर है. आपने कई चिड़िया (Umbrella bird video) को देखा होगा जो नदी या झीलों में से खाने के लिए मछलियां पकड़ती हैं. मगर वीडियो में दिख रही मछली उनमें से सबसे अलग है.

Black herons use their wings to create shade that will attract fish.pic.twitter.com/QZpyJch5HE

