VIDEO: दृष्टिहीन बच्ची ने बास्केटबॉल को नेट में डाल सभी को चौंकाया, दर्शकों ने खास तरह से किया सपोर्ट

जब लोग उन लोगों को अपना लेते हैं जिन्हें समाज में आमतौर पर आसानी से नहीं अपनाया जाता तो सभी को बहुत खुशी होती है. ऐसा ही नजारा हाल ही में अमेरिका में देखने को मिला जब एक स्कूल (American high school basketball match video) के बास्केटबॉल मैच में एक दृष्टिहीन बच्ची ने बास्केबॉल (Blind girl plaing basketball viral video) को नेट में डालकर सभी को चौंका दिया. मगर उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये रही कि कैसे दर्शकों ने बच्ची के लिए शांति बनाए रखी जिससे वो आसानी से बॉल को नेट में डाल सके.

रिपोर्ट्स के अनुसार जूल्स हूगलैंड (Jules Hoogland) नाम की बच्ची मिशिगन के जीलैंड पब्लिक स्कूल (Zeeland public school) में पढ़ती है. हाल ही में स्कूल का यूनिफाइड बास्केटबॉल टूर्नामेंट (Unified basketball tournament) हो रहा था जिसमें बच्ची ने भी हिस्सा लिया था. बच्ची दृष्टिहीन (Blind girl scoring in match viral video) है इस कारण जब भी वो नेट में बॉल डालती है तो उसके लिए एक महिला नेट के पास डंडे से मारती है जिससे वो आवाज सुन सके.

And you thought March Madness was exciting. Zeeland Public Schools Unified Basketball took over the court this morning, and the crowd went WILD! #ZpsLearningForLife pic.twitter.com/jrnFeBy7bP

— Zeeland Public Schools (@zeelandschools) March 22, 2022