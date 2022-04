अपने पालतू कुत्ते के साथ रेस्टोरेंट पहुंचा दृष्टिहीन शख्स, मालिक ने अंदर घुसने से कर दिया मना!

दृष्टिहीन लोगों के लिए जब दूसरे उनकी आंख बन जाएं तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता. कई बार तो ये किरदार उनके पालतू जानवर निभाते हैं जो हर परिस्थिति में उनका साथ देते हैं. मगर ऐसे में जब उन पालतू जानवरों को सम्मान ना मिले तो किसी को भी गुस्सा आना लाजमी है. हाल ही में ऐसा ही हुआ इंग्लैंड के एक दृष्टिहीन व्यक्ति (England blind man turned away from cafe) के साथ जो एक रेस्टोरेंट में अपने गाइड डॉग (Blind man not allowed to enter cafe with guide dog) के साथ पहुंचा था मगर उसे एंट्री ही नहीं मिली.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार 44 साल के स्टीफेन वैलेन्स (Stephen Vallance) अपने पालतू कुत्ते और मां के साथ 10 अप्रैल को साउथ ईस्ट लंदन में स्थित स्टार कैफे गए थे. मगर कैफे के मालिक ने उन्हें कुत्ते की वजह से अंदर प्रवेश करने से मना कर दिया. स्टीफेन के पास एलसेशियन-लैब्राडोर क्रॉस प्रजाति का कुत्ता (Man went with pet dog to cafe) था जिसे मालिक ने कहा कि वो बहुत बड़ा और बालों वाला है और उसके अंदर आने से अन्य ग्राहकों को असुविधा होगी.

कुत्ते के साइज की वजह से अंदर लाने से रेस्टोरेंट ने रोका

इस बात से स्टीफेन काफी नाराज हैं और उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए रेस्टोरेंट मालिक को भी बुरा-भला कहा है. स्टीफेन का कुत्ता एक गाइड डॉग है. यानी ऐसा कुत्ता जो पूरी तरह से ट्रेंड होता है. इसलिए उसे कैफे या रेस्टोरेंट में ले जाने में कोई समस्या नहीं है. मगर कैफे के मालिक की ऐसी हरकत के चलते स्टीफेन का कहना है कि कैफे मालिक के अंदर अहंकार ज्यादा है. उन्होंने कहा कि वो लंदन के कई दूसरे कैफे में भी जा चुके हैं मगर वहां उनका और उनके कुत्ते का स्वागत काफी मान-सम्मान के साथ किया जाता है.

रेस्टोरेंट की हरकत से नाराज है शख्स की मां

स्टीफेन की मां एना ने कहा कि इससे पहले जब स्टीफेन अपने पुराने कुत्ते के साथ कैफे में गया था, तब भी उन्होंने उसे मना कर दिया था. उनका मानना है कि वो कुत्ते के बड़े और ज्यादा बालों वाला होने की बात कैफे की तरफ से सिर्फ बहाना है. क्योंकि अगर ये सही होता तो पुराने कुत्ते को उन्होंने क्यों नहीं प्रवेश करने दिया था जिसके बाल काफी कम थे. हर बार कैफे यही कहता है कि कुत्तों को अंदर ना लाना उनकी पॉलिसी है. उन्होंने बताया कि कैफे के मालिक ने हर बार स्टीफेन को बाहर, ठंड में बैठने का विकल्प दिया मगर उसका किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन हुआ है जिसकी वजह से वो बाहर नहीं बैठ सकता.

