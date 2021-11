Viral Video: टैक्सी वाले के साथ प्रैंक करना पड़ गया भारी, ब्लॉगर्स को हो गई 3 साल की जेल!

इन दिनों सोशल मीडिया पर प्रैंक से जुड़े वीडियोज (Prank Videos) काफी वायरल होने लगे हैं. ब्लॉगर्स (Bloggers Weird Prank Videos) सड़क चलते अंजान लोगों के साथ ऐसे मजाक करते हैं जिससे कई बार आम लोगों को तकलीफ हो जाती है. यूं तो इन वीडियोज पर अच्छे खासे व्यूज आ जाते हैं मगर लोगों की मुश्किलों का अंदाजा प्रैंक करने वाले कभी नहीं लगा पाते. हाल ही में एक टैक्सी वाले के साथ कुछ ब्लॉगर्स का प्रैंक (Bloggers Prank with Taxi Driver) करना उन्हीं के लिए मुसीबत बन गया. उनको इस मजाक के लिए जेल की सजा हो गई है.

मार्च 2021 में रूस के फेमस प्रैंकस्टर्स डमशीबे (Dumshebay E.), टुसुपॉव (Tusupov A.) और कैसानोवा (Khasanov R. N) ने ऊबर की तरह एक प्राइवेट कैब वाले के साथ प्रैंक (Prank with Cab Driver Video) करने का प्लान बनाया. उन्होंने तय किया वो ड्राइवर की कार लेकर भाग निकलेंगे जिससे उसे ऐसा लगेगा कि कार चोरी हो गई है. मगर इस हरकत का नतीजा उल्टा ही हो गया जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था.

A court in Moscow has sentenced three bloggers to three-and-a-half years behind bars on charges of car theft following a practical joke that involved stealing a taxi while the driver was loading luggage into the trunk.https://t.co/dHqvPYQtJPpic.twitter.com/YTfhJhYJk2

— Bryan MacDonald (@27khv) November 27, 2021