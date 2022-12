ये है दुनिया का सबसे अनोखा पेड़, काटने पर इंसानों जैसा निकलता है खून! लोग मानते हैं चमत्कारी

दुनिया कितनी विचित्र है इसका अंदाजा आपको सिर्फ इंसान को देखकर ही नहीं, जानवर और पेड़-पौधों को भी देखकर लग सकता है. हर जीव में कुछ न कुछ ऐसा अनोखापन है जो सभी को हैरत में डाल देता है. आज हम पेड़-पौधों से जुड़ी एक हैरान करने वाली चीज की बात करेंगे. आपने गौर किया होगा कि जब कभी आप कुछ पेड़ों को या पौधों को काटते हैं तो उनके अंदर से अजीबोगरीब पदार्थ निकलते हैं. कई में ये पदार्थ सफेद रंग के होते हैं जिन्हें बच्चे दूध समझ लेते हैं वहीं कई पेड़ों में गोंद जैसे पानी की तरह ट्रैंसपैरेंट पदार्थ दिखते हैं. पर दुनिया में एक ऐसा भी पेड़ (blood comes out from tree after cutting) जिसे काटने से पेड़ के अंदर से इंसानों जैसा खून निकलता है.

जब इंसानों को चोट लगती है या कहीं घाव हो जाता है तो उस जगह से खून (blood tree) निकलते लगता है. पर दुनिया में एक ऐसा पेड़ भी है जिसके अंदर से इंसानों की तरह लाल खून (bloodwood tree) निकलता है. ये जानकर आपको अजीब लग सकता है पर सच तो ये है कि ये पेड़ दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं. तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पेड़ से खून की ही तरह लाल लिक्विड निकल रहा है. तो क्या वास्तव में इस पेड़ के अंदर भी इंसानों की तरह खून होता है?

‘ब्लडवुड ट्री’ है पेड़ का नाम

ब्लडवुड ट्री के नाम से फेमस इस पेड़ को किआट मुकवा या मुनिंगा भी कहते हैं. इसका साइंटिफिक नाम ‘सेरोकारपस एंगोलेनसिस’ है. यह पेड़ मोजाम्बिक, नामीबिया, तंजानिया और जिम्बाब्वे जैसे देशों में भी देखने को मिलता है. सिर्फ पेड़ को काटने पर ही नहीं, अगर इसकी डाली टूट जाए तो भी इसमें से इंसान के खून की तरह लाल पदार्थ निकलता है. आपको बता दें कि ये खून नहीं एक तरल पदार्थ है.

पेड़ को लोग कहते हैं चमत्कारी

इस पेड़ को लोग चमत्कारी कहते हैं क्योंकि इसकी मदद से दवाएं बनती हैं. यही नहीं, पेड़ के जरिए खून से जुड़ी बीमारियों को भी ठीक किया जाता है. दाद, आंखों से जुड़ी समस्याएं, पेट की बीमारी, मलेरिया या गंभीर चोट को भी ठीक करने की शक्ति होती है. पेड़ की लंबाई 12 से 18 मीटर तक होती है. आपको बता दें कि पेड़ की लकड़ी काफी कीमती होती है और महंगी बिकती है जिससे फर्निचर आदि भी बनाए जाते हैं.

Tags: Ajab Gajab news, Trending news, Weird news