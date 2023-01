बेहद दुर्लभ होता है नीला झींगा, 20 लाख में सिर्फ 1 बार मिलता है पकड़ने का मौका! वायरल हो रहा जीव का वीडियो

हमारी दुनिया कितनी विचित्र है इसका पता आपको तब लगेगा जब आप गहराई से इसे एक्सप्लोर करेंगे और इससे जुड़े अनकहे पहलुओं के बारे में जानेंगे. पेड़-पौधों से लेकर पशु-पक्षियों तक इस दुनिया में बहुत कुछ अनोखा है. ऐसे ही अनोखे जीव समुद्र के अंदर भी रहते हैं. आपने झींगा के बारे में तो सुना होगा, शायद उसे देखा भी हो, पर क्या आप जानते हैं कि उससे जुड़ा भी एक अनोखा पहलु है. वो ये कि नीले रंग का झींगा (Rare blue lobster video) बेहद दुर्लभ होता है और अगर वो किसी मछुआरे को मिल जाए तो समझ लीजिए कि उसकी किस्मत चमक जाती है.

ट्विटर अकाउंट @ValaAfshar पर अक्सर अजबगजब वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें एक शख्स नीले रंग का झींगा (blue lobster viral video) पकड़े हुए है. वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा गया है- “मेन से लेकर ब्रिटिश आइल्स तक कुछ ही मछुआरे ने नीले रंग के झींगे को आजतक पकड़ा है. ये बेहद दुर्लभ होते हैं और इनका रंग नीला होता है. अगर आप सोच रहे हैं कि ये कितने दुर्लभ होते हैं तो जान लीजिए कि 20 लाख में से 1 मौका ही ऐसा आता है जब मछुआरे इसे पकड़ पाते हैं.”

From Maine to the British Isles, only a few fishermen have ever hauled in a blue lobster, a rare crustacean with an iridescent sapphire hue.

How rare is a blue lobster?

The chances of finding a blue lobster is one in 2 million. pic.twitter.com/VAdS7GfQsk

— Vala Afshar (@ValaAfshar) January 4, 2023