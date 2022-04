सैलेरी को लेकर कर्मचारी ने बॉस से पूछा मासूम सवाल, तुरंत चली गई नई नवेली नौकरी! जानें क्या हुई गलती

नई नौकरी पाने की खुशी हर किसी को होती है मगर नए लोगों के मन में कई सवाल भी होते हैं जिसका जवाब तलाशने की कोशिश वो नौकरी जॉइन करने से पहले से ही कर लेते हैं जिससे उन्हें जॉइन करने के बाद किसी तरह की तकलीफ का सामना ना करना पड़े. नौकरी जॉइन (Questions to ask before joining a job) करने से पहले कुछ सवाल बेहद जरूरी होते हैं जिनके बारे में पूछ लेना आवश्यक है. ऐसा ही एक सवाल है कि सैलेरी से जुड़ा लेकिन जब एक नए कर्मचारी (Employee fired from new job after asking salary related question) ने अपनी सैलेरी से जुड़ा ये सवाल अपने नए बॉस से किया तो उसने उसे नौकरी से निकाल दिया.

शख्स ने ये स्क्रीनशॉट रेडिट पर शेयर किए हैं. (फोटो: antiwork/Reddit)

डेली स्टार वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार सोशल मीडिया साइट रेडिट (Reddit) पर हाल ही में एक शख्स ने बिना अपना नाम बताए इस बात का खुलासा किया कि कैसे अजीबोगरीब कारण की वजह से उसकी नौकरी (Boss fired new employee from job) चली गई. शख्स ने एक कंपनी में अप्लाई किया था जो बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूटर उपलब्ध कराती है. शख्स का सेलेक्शन हो चुका था मगर उसने मैसेज पर अपने होने वाले बॉस से एक सवाल पूछ लिए जिसमें उसकी परेशानी बढ़ गई.

शख्स ने ये स्क्रीनशॉट रेडिट पर शेयर किए हैं. (फोटो: antiwork/Reddit)

कर्मचारी का सवाल सुनकर भड़ गया बॉस

शख्स ने मैसेज का स्क्रीनशॉट भेजा जिसमें उसने बॉस से सिर्फ ये पूछा कि उसे सैलेरी कितने-कितने दिन पर मिलेगी. तो बॉस ने बताया कि उसे सैलेरी बाई विकली यानी दो-दो हफ्तों में दी जाएगी. फिर उसने पूछा कि सैलेरी किस दिन दी जाएगी. इस सवाल से बॉस भड़क गया और उसने कहा कि उसने अपना मन बदल लिया है. वो अब ऐसे किसी को नौकरी पर रखना चाहता है जिसका मकसद काम करना हो. ये सुनकर कर्मचारी हैरत में पड़ गया. उसने कहा कि वो समझा नहीं बॉस क्या करना चाहते हैं. उसने ये भी लिखा कि सैलेरी से जुड़ी जानकारी जरूरी है जिससे वो ये अंदाजा लगा पाए कि वो अपने बिल्स कबतक दे सकता है.

शख्स ने ये स्क्रीनशॉट रेडिट पर शेयर किए हैं. (फोटो: antiwork/Reddit)

मामूली सवाल पर नौकरी से निकाला

तब बॉस ने फिर से गुस्से में जवाब दिया कि वो ऐसे इंसान की तलाश में है जो सिर्फ सैलेरी पाने में मन ना बनाए. बॉस ने कहा कि उसका ध्यान सिर्फ सैलेरी के लिए है. उसने ना ही काम से जुड़ी कोई बात पूछी ना ही अन्य कर्मचारियों के बारे में कुछ पूछा. बॉस के अनुसार वो ऐसा शख्स नौकरी के लिए चाहता है जो जॉब के वातावरण के हिसाब से काम करे. शख्स को काफी धक्का लगा. उसने सफाई में अन्य चीजें भी कहीं मगर बॉस ने उसकी एक नहीं सुनी और नौकरी से निकाल दिया. ये पढ़कर रेडिट यूजर्स भी हैरान हैं क्योंकि उनके अनुसार पैसे से जुड़े सवाल नौकरी में जरूरी होते हैं. ऐसे में जब कोई पैसे के बारे में पूछता है तो वो गलत नहीं होता.

Tags: Ajab Gajab news, Weird news