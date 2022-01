बॉस ने महिला पेंटर को दिया सीढ़ी चढ़ते वक्त स्टॉकिंग पहनने का आदेश, औरत ने कर दिया यौन उत्पीड़न का केस!

समय के साथ महिलाएं जागरूक (Awareness among women) होती जा रही हैं और अपने खिलाफ होने वाले अपराधों का मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं. महिलाओं को अपने अधिकार (Rights of women) पता हैं और वो अब किसी से दबकर अपनी जिंदगी जीना पसंद नहीं करतीं. अक्सर महिलाओं को ये शिकायत होती है कि पुरुष उनके जीवन के साथ-साथ उनके पहनावे को भी संचालित करना चाहते हैं. हाल ही में ऐसा ही मामला इंग्लैंड की एक महिला पेंटर के साथ हुआ, जिसके बॉस ने उसे सीढ़ी पर चढ़ने से पहले स्टॉकिंग (Boss ordered female painter to wear stockings) पहनने का आदेश दिया.

डेली स्टार वेबसाइट के अनुसार इंग्लैंड के लीसेस्टर (Leicester, England) की रहने वाली पेंटर और डेकोरेटर लीजा थॉमस (Lisa Thomas) के साथ हाल ही में कुछ ऐसा हुआ कि वो खबरों में आ गईं. दरअसल, लीजा के बॉस ने उसके कपड़ों (Boss Weird Comment on Female Employee’s Clothes) पर टिप्पणी करते हुए आदेश दिया कि जब भी वो दीवारों पर और ऊंची चीजों को पेंट करने के लिए या सजाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ा करें तो स्टॉकिंग्स पहना (Boss asked woman to wear stockings on ladder) करें. आपको बता दें कि स्टॉकिंग घुटनों से ऊपर तक का मौजा नुमा कपड़ा होता है जिसे अक्सर महिलाएं शॉर्ट ड्रेस के साथ अपने पैर ढंकने के लिए पहनती हैं.

बॉस ने कई बार महिला के साथ अश्लील हरकतें की जिसको कोर्ट ने मान लिया. (प्रतीकात्मक फोटो)

बॉस कर चुका था अश्लील हरकतें

ये पहली बार नहीं है जब पुरुषों से भरी कंपनी में लीजा को जेंडर आधारित मजाक सुनना पड़ा हो. कभी-कभी उनके साथी कर्मियों ने उन्हें ये तक कहा है कि शॉर्ट्स में बेहद सेक्सी लगती हैं. इस बात से लीजा हमेशा ही आहत हो जाया करती थीं. मगर जब एक बार वो सीढ़ी पर चढ़ी थीं और सीढ़ी के ठीक नीचे खड़े बॉस ने स्टॉकिंग पहनने वाला कमेंट किया तो लीजा को बहुत बुरा लगा और तुरंत उन्होंने यौत उत्पीड़न का केस अपने बॉस पर और अन्य लोगों पर ठोंक दिया.

लीजा ने कर दिया बॉस के खिलाफ केस

साल 2017 से लीजा इस तरह का उत्पीड़न झेल रही थीं. कई बार तो उनके बॉस ने बिना उनकी इजाजत के उन्हें छूने की भी कोशिश की थी. उसी दौरान लीजा ने जब कंप्लेंट की तो बॉस ने यहां तक कह दिया कि वो नौकरी छोड़ दे. जब लीजा ने अपने पैसे मांगे तो उसने उससे कहा कि ज्यादा पैसे कमाने के लिए उसे प्रॉस्टिट्यूशन का काम करना चाहिए. इसके बाद लीजा ने नौकरी छोड़ी और कोर्ट में केस दर्ज कर दिया. कोर्ट ने माना कि लीजा के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है और साल 2019 में बॉस के खिलाफ सारे आरोप तय हो गए. अभी इस मामले में सजा नहीं हुई है मगर माना जा रहा है कि बॉस को सजा होगी और लीजा को अपमान का मुआवजा भी दिया जाएगा.

