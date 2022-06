चलती कार के नीचे आ गया युवक, सीने पर चढ़ गया टायर मगर नहीं लगी चोट! हैरान कर देगा Video

हादसे कभी भी और किसी के साथ भी हो सकते हैं. जरूरी नहीं कि इंसान सड़क हादसों का शिकार तभी हो जब वो गाड़ी चला रहा हो. कई बार फुटपाथ पर चलने वाले लोगों के साथ भी सड़क हादसे हो जाते हैं. इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक के साथ हैरान करने वाला हादसा हुआ मगर उसकी जान बच गई. युवक (Boy came under moving van video) पर कार का टायर चढ़ गया.

ट्विटर अकाउंट @AwardsDarwin_ पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज शेयर किए जाते हैं जिन्हें देखकर कोई भी दंग हो सकता है. हाल ही में इस अकाउंट पर एक सड़क हादसे का वीडियो (boy met with accident come under van) शेयर किया गया है जिसमें युवक की जान बच गई. हैरानी की बात ये है कि युवक फुटपाथ पर था और कार भी बेहद धीरे गति से चल रही थी. उसके बावजूद दोनों हादसे का शिकार हो गए.



हादसे का शिकार हुआ युवक

वीडियो में नजर आ रहा है कि एक युवक फुटपाथ पर तेज रफ्तार में किक स्कूटर चलाते हुए जा रहा है. अचानक पार्किंग से एक नारंगी रंग की वैन रोड की तरफ जाने लगती है. अचानक युवक का संतुलन बिगड़ता है और वो गिरकर सीधे कार के नीचे आ जाता है. शायद वैन के चालक को नजर नहीं आता कि युवक उसके नीचे आ गया है. वो कार को आगे बढ़ा देता है और उसका अगला टायर उसके सीने पर चढ़ जाता है और उसे पार कर जाता है. जैसे ही उसे युवक नजर आता है, वो कार को फिर रिवर्स करता है और एक बार फिर वो टायर उसके ऊपर चढ़ जाता है. इसके बाद जैसे ही कार हटती है वो युवक फिर से उठकर बैठ जाता है और कराहने लगता है. उसे दर्द हो महसूस होता नजर आ रहा है मगर कोई गंभीर चोट नहीं लगी दिख रही है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

ये वीडियो ट्विटर पर वायरल हो रहा है. इसे 13 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. कई लोगों ने वीडियो पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है. एक शख्स ने डेली मेल वेबसाइट का एक लेख शेयर कर बताया कि हादसे का शिकार हुए शख्स का इसके बाद चालान भी कट गया था. हालांकि, ये सच है या नहीं, हम इसका दावा नहीं कर सकते. कई लोग इस बात से हैरान हैं कि जिस तरह वो वैन के नीचे आया, आखिर उसकी जान कैसे बच गई. एक ने कहा कि अच्छा हुआ टायर उसके सिर पर नहीं चढ़ा क्योंकि उसने हेलमेट नहीं पहना है.

