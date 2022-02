फ्रिज में रखा बासी खाना खाते ही युवक का हुआ बुरा हाल, खून जमने के कारण काटने पड़ गए पैर!

इन दिनों खाने में मिलावट इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उससे लोग बीमार भी हो जा रहे हैं. रेस्टोरेंट्स में भी खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं होती जिसके चलते बाहर का खाना खाने से लोगों को अक्सर रोका जाता है. इंग्लैंड में एक शख्स के साथ बाहर का खाने (England boy eat stale food legs amputated) के बाद ऐसा कुछ हो गया कि उसके पैर काटने की नौबत आ गई.

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में एक शख्स के साथ कुछ ऐसा हुआ जो चौंकाने वाला है. न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन (New England Journal of Medicine) में जेसी नाम के शख्स से जुड़ी बीमारी को जानकर हर कोई दंग है. रिपोर्ट के अनुसार युवक का दोस्त एक रात किसी रेस्टोरेंट से चिकेन और नूडल डिश (Boy fell ill after eating leftover food) खरीदकर लाया और जो बच गया उसने उसे फ्रिज में रख दिया.

बासी खाना खाने से बढ़ी मुश्किलें

अगले दिन युवक ने उस डिश को खा लिया. इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी. पहले तो उसे तेज बुखार हुआ और उसके दिल की धड़कनें 1 मिनट में 166 तक पहुंच गईं. उसे तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया. रिपोर्ट्स के अनुसार युवक को किसी भी तरह की कोई एलर्जी नहीं थी. ना ही वो शराब पीता था. उसकी बचपन में लगने वाली सारी वैक्सीन भी पूरी हो चुकी थी. मगर युवक एक हफ्ते में सिगरेट के दो पैकेट खत्म कर देता था और हर दिन मैरुआना पीता था.

पैर काटने की आ गई नौबत

अस्पताल में उसकी कंडीशन और भी ज्यादा बिगड़ने लगी तो उसे हेलिकॉप्टर के जरिए दूसरे अस्पताल ले जाना पड़ा. रिपोर्ट के अनुसार वो बिल्कुल ठीक था मगर चिकेन राइस खाने के बाद उसके पेट में भयंकर दर्द उठा और उसे उल्टी जैसा लगने लगा. फिर धीरे-धीरे चमड़ी का रंग बैंगनी होता गया. तब उसका एक दोस्त उसे तुरंत ही अस्पताल ले गया. जांच के बाद पता चला कि शख्स को इतना बुरा बैक्टीरियल इंफेक्शन हो गया कि उसकी किडनी फेल हो गई खून जमने लगा. डॉक्टर ने पाया कि उसे सेप्सिस हो गया है. उसकी उंगलियों के टिशू में गैंगरीन डेवलप होने लगा. उसके पैर का भी बुरा हाल हो गया. तब जाकर शख्स के पैर काटने पड़े. बताया जा रहा है कि अब शख्स की तबीयत ठीक है.

