VIDEO: फुटबॉल मैच में युवक ने उड़ाया पेपर प्लेन, दर्शक दीर्घा में बैठकर हवाईजहाज से कर दिया गोल!

फीफा वर्ल्ड कप (FIFA world cup) जारी है और दुनियाभर के फुटबॉल प्रेमी उत्सुकता से अपनी टीम के जीतने का इंतजार कर रहे हैं. जो लोग स्टेडियम में मैच देखने नहीं जा पाए वो घरों से ही देख रहे हैं. पर एक बात तो साफ है कि स्टेडियम में फुटबॉल मैच देखने में जो मजा है, वो टीवी पर नहीं आता है. इसी वजह से लोग दूर ही सही पर दर्शक दीर्घा में बैठकर मैच देखना पसंद करते हैं. जब दर्शक बोर होने लगते हैं तो टाइमपास के लिए खुद से कोई न कोई मस्ती भरा काम खोज लेते हैं जैसे इस युवक ने खोज लिया. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक फुटबॉल मैच (Paper plane in football match video) का काफी पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शख्स पेपर प्लेन बनाकर उड़ाता दिख रहा है.

ट्विटर यूजर @Shahid_Faridi_ ने हाल ही में एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें एक युवक पेपर से प्लेन (paper plane goal in football match video) बनाता नजर आ रहा है. ये वीडियो काफी पुराना है मगर चूंकि फिलहाल वर्ल्ड कप चल रहा है, ऐसे में लोग इसे काफी चाव से देख रहे हैं. स्टेडियम में जब लोग बोर होने लगते हैं तो कई बार गाना-बजाना या अन्य तरह के टाइमपास में लग जाते हैं. वैसे ही इस युवक ने भी किया.

This is an unbelievable goal!!! pic.twitter.com/zatodUzBRN

— Shahid Faridi (@Shahid_Faridi_) November 24, 2022