युवक के नजदीक से निकल गई मौत! आनंद महिंद्रा ने Video शेयर कर कहा, 'किस्मत को ना मानने वाले जरूर देखें!'

दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं. एक वो जो अपनी मेहनत पर यकीन रखते हैं, किस्मत को नहीं मानते, और दूसरे वो जो किस्मत को मानते हैं और उसके हिसाब से मेनहत करते हैं. पर कुछ लोग इन दोनों से अलग जाकर किस्मत और मेहनत दोनों को ही मानते हैं. वो कभी इस बात को सिरे से खारिज नहीं करते कि किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती! अगर आप भी ऐसे ही हैं तो आपको ये वीडियो (Boy saved from road accident video) जरूर देखना चाहिए जिसे देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि इंसान के कर्म, या किस्मत भी उसके साथ चलती है जो उसकी जिंदगी बदल सकती है.

मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra Twitter video) ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं और अक्सर अजबगजब वीडियोज पोस्ट करते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें इंसान की किस्मत का अनूठा नजारा देखने को मिल रहा है. वीडियो शेयर करते हुए आनंद महिंद्रा ने लिखा- “अगर आप कर्म या भाग्य में विश्वास नहीं करते, तो ये वीडियो आपको फिर से सोचने पर मजबूर कर सकता है!”

If you didn’t believe in Karma or Destiny, this may make you think again… ! pic.twitter.com/OtPn1P4rhJ

— anand mahindra (@anandmahindra) May 5, 2023