कार्यक्रम के बीच पोप फ्रांसिस की टोपी खींचने लगा बच्चा! इंटरनेट पर वायरल हो रहा क्यूट वीडियो

ईसाई धर्म (Christianity) में रोमन कौथोलिक चर्च (Roman Catholic Church) के सबसे बड़े धर्म गुरू को पोप कहा जाता है. ईसाइयों के सबसे पवित्र शहर वैटिकन के राज्याध्यक्ष पोप होते हैं. वर्तमान में पोप फ्रांसिस (Pope Francis) पोप के पद पर आसीन हैं. पोप बेनेडिक्ट XVI के इस्तीफे के बाद वो 2003 में पोप बने थे. उनका असली नाम जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो है और वो अर्जेंटीना के रहने वाले हैं. इन दिनों पोप फ्रांसिस से जुड़ा एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक छोटा सा बच्चा उनकी टोपी (Boy snatch Pope’s cap) खींचता नजर आ रहा है.

बीते बुधवार को वैटिकन सिटी में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया था जिसमें हजारों लोग शामिल हुए थे. इस समारोह में पोप स्टेज पर बैठे नजर आ रहे थे. उनके बगल में उनकी सुरक्षा से जुड़े लोग भी बैठी थे कि अचानक स्टेज पर एक छोटा बच्चा चला आया. बच्चा पोप के इर्द गिर्द ही घूमा जा रहा था मगर पोप ने उसे हटाया नहीं. बल्कि उसके साथ बहुत प्यार से पेश आए. यहां तक कि उनकी सुरक्षा से जुड़े लोगों ने बच्चे को बैठने की भी जगह दे दी. वीडियो में नजर आ रहा है कि बच्चा स्टेज पर ही खेल रहा है और उत्साह से उछल-कूद कर रहा है.

A boy stole the show at Pope Francis’ general audience at the Vatican. The boy, who the pope later said had a medical ‘limitation,’ walked on and off the stage freely, returning to the center several times as the pope continued his address pic.twitter.com/uUQHdgRir5

— Reuters (@Reuters) October 20, 2021