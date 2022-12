VIDEO: युवती के साथ हुआ खौफनाक प्रैंक, फोटो खिंचवाने के बहाने उठाया, फिर फेंक दिया तीसरी मंजिल से नीचे!

जब यार-दोस्त मिलते हैं तो हंसी मजाक भी भरपूर होता है. लोग अक्सर अपने दोस्तों की टांग खींचते हैं, उन्हें परेशान करते हैं पर कई बार लोग मजाक की हद पार कर के ऐसी हरकतें कर डालते हैं जो सभी को हैरान कर देती हैं. हाल ही में ऐसा ही देखने को मिला एक वायरल वीडियो में जिसमें एक युवक ने लड़की (girl thrown from third floor video) के साथ फोटो खिंचवाने के बहाने ऐसा काम कर दिया कि आसपास खड़े लोग देखते रह गए.

ट्विटर अकाउंट @BornAKang पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (weird prank video) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो (boy prank with girl throw from balcony) शेयर किया गया है जो काफी चौंकाने वाला है और खूब वायरल हो रहा है. वीडियो दोस्तों का है और दोस्तों के लिए एक दूसरे के साथ प्रैंक करना आम बात है मगर वीडियो में युवक प्रैंक के नाम पर युवती को ऊंचाई से नीचे फेंकता दिख रहा है.

I have seen some crazy pranks but this is in its own lane pic.twitter.com/u7BInHIbPC

— Lance🇱🇨 (@BornAKang) December 6, 2022