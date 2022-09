पटरी के बगल में इंस्टाग्राम रील बना रहा था युवक, ट्रेन से हो गई भयंकर टक्कर! दिल दहलाने वाला है वीडियो

जब से सोशल मीडिया पर शॉर्ट वीडियोज (Instagram reels) का प्रचलन शुरू हुआ है, तब से ही लोग इंस्टाग्राम-फेसबुक के लिए रील्स या फिर यूट्यूब के लिए शॉर्ट्स (Youtube Shorts) बनाना शुरू कर चुके हैं. जब तक टिकटॉक भारत में था, तब तक लोगों पर उसका बुखार चढ़ा था. इन वीडियोज ने लोगों के अंदर फेमस होने की ऐसी ललक पैदा कर दी है कि वो किसी भी हद तक जाकर वीडियोज बनाते हैं और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं. इन दिनों एक शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो ट्रेन की पटरी (boy hit by train making reel) के बगल में चलते नजर आ रहा है. इस वीडियो (boy walking near railway track hit by train video) को देखकर आपको पता चलेगा कि सोशल मीडिया ने किस तरह लोगों को सही-गलत का चुनाव करने से रोक दिया है.

इस वीडियो के बारे में बताने से पहले हम अपने पाठकों को बताना चाहते हैं कि ये वीडियो (boy making instagram reel near railway track) आपको हैरान कर सकता है और इसे देखकर कभी भी ऐसी बेवकूफी करने के बारे में ना सोचें. लगभग सभी सोशल मीडिया साइट्स पर ये वीडियो वायरल हो रहा है. विशाल नाम के यूजर ने वीडियो को ट्विटर पर शेयर कर लिखा- “आखिर क्यों?” ये वीडियो है ही इतना चौंकाने वाला कि हर कोई ये जानना चाहता है कि ऐसा करने की जरूरत ही क्या थी?



वारंगल का इंजीनियरिंग छात्र है युवक

रिपोर्ट के अनुसार ये वीडियो तेलंगाना का है जहां वारंगल का का एक इंजीनियरिंग छात्र चिंताकुला अक्षय राजू Chintakula Akshay Raju हनामकोंडा जिले में स्थित काजीपेट रेलवे स्टेशन के पास इंस्टाग्राम के लिए रील बना रहा था. वो पटरी के ठीक बगल में छोटे पत्थरों पर चल रहा था. उसके पीछे से एक ट्रेन आती नजर आ रही है. ट्रेन की स्पीड तेज थी और युवक के पटरी के पास होने की वजह से जैसे ही ट्रेन उसके नजदीक आई, युवक के पीठ पर उससे जोरदार टक्कर लगी और वो बुरी तरह से जमीन पर गिर पड़ा.

खतरे से बाहर है युवक

ये टक्कर इतनी भयंकर थी कि देखकर किसी को भी यही लगेगा कि शख्स की तुरंत ही मौत हो गई होगी. हालांकि, ऐसा नहीं हुआ. उसे वारंगल के एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया. एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार ट्रेन के गार्ड ने जब उसे पटरी के बगल में पड़ा देखा तो तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया और युवक को भर्ती करवाया. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने रील के बढ़ते पागलपन पर चिंता जाहिर की है. लोग कभी पहाड़ों पर तो कभी चलती ट्रेन के अंदर और कभी किसी और खतरनाक जगह पर इन दिनों रील बनाते नजर आ जाते हैं.

