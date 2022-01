New Year पर घर में क्वारंटीन थी कोरोना पॉजिटिव गर्लफ्रेंड, पीठ पीछे बॉयफ्रेंड ने कर दी शर्मनाक हरकत!

नया साल (New Year), नयी उम्मीदें लेकर आता है. कई लोग नए साल को लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक नए मौके की तरह देखते हैं. मगर हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता. कुछ लोगों के लिए ये दुख से भरा होता है. इंग्लैंड की रहने वाली एक महिला के साथ भी ऐसा ही हुआ जब उसे न्यू ईयर पर उसके बॉयफ्रेंड (England Woman Boyfriend Cheated on New Year) की बेहद शर्मनाक हरकत के बारे में पता चला.

मैनचेस्टर (Manchester, England) की रहने वाली 30 वर्षीय एली न्यूशैम (Ally Newsham) ने हाल ही में डेली स्टार वेबसाइट के बात करते हुए अपने बेवफा बॉयफ्रेंड (Cheating Boyfriend) से जुड़ी ऐसी बात के बारे में बताया कि उसने सभी को हैरान कर दिया. एली ने बताया कि वो 32 साल के रॉस से जनवरी 2019 में टिंडर पर मिली थीं और दोनों को कुछ ही दिनों में एक दूसरे से प्यार हो गया था. जल्द ही एली, रॉस (Ross) के साथ उनके घर पर ही शिफ्ट हो गईं जहां रॉस के माता-पिता भी रहते थे. दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी थी.

एली ने सच का पता चलने के बाद अपने बॉयफ्रेंड से तलाक ले लिया. (फोटो: Instagram/@allynewsh)

31 दिसंबर की रात गायब हुआ बॉयफ्रेंड

साल 2020 की शुरुआत में एली ने रॉस के घर से कुछ ही दूर पर अपना फ्लैट ले लिया जहां रॉस अक्सर उनसे मिलने आया करते थे. कोरोना काल के दौरान भी वो उनकी काफी मदद करते थे मगर समस्याएं शुरू हुईं जब 2020 खत्म हो रहा था और 2021 आने वाला था. एली ने वेबसाइट से बात करते हुए कहा कि उन्हें रॉस की हरकत का पता साल 2021 के न्यू ईयर ईव पर चला था. उस दौरान वो कोरोना संक्रमित (Corona Positive) हो गई थीं और अपने घर पर ही आइसोलेट (Covid-19 Isolation) थीं. 31 दिसंबर को रॉस ने एली से कोई संपर्क नहीं किया. ना ही 31 दिसंबर की रात, नया साल लगने के बाद भी उन्हें बधाई नहीं दी. इस बात से एली काफी खफा हो गईं. रॉस ने उनका फोन भी नहीं उठाया.

पता चली बॉयफ्रेंडी की शर्मनाक हरकत

अगले दिन रॉस ने उन्हें बताया कि वो अपने एक दोस्त के घर पर रुके हैं. एली को उस दोस्त के बारे में कुछ भी नहीं पता था इसलिए वो हैरान हुईं. कुछ देर बाद जब उन्होंने रॉस को फिर से फोन किया तो एक लड़की ने फोन उठाया और एली को बार-बार फोन करने से मना कर दिया. उसने कहा कि वो रॉस के साथ रिलेशनशिप में है. ये सुनकर एली के पैरों तले जमीन खिसक गई. जब उनका क्वारंटीन खत्म हुआ तो वो रॉस से मिलीं और उससे जवाब मांगा. तब उसने खुलासा किया कि नए साल पर लगातार 3 दिनों तक वो एक लड़की के घर पर था जिससे वो डेटिंग एप पर मिला था. उसने उससे संबंध (Boyfriend Romance with other woman on New Year) भी बनाए मगर उसे इस बात का अफसोस भी है. एली ने बताया कि उसे रॉस से तुरंत ब्रेकअप (Girlfriend Breakup Cheating Boyfriend) कर लिया और अब वो उस रिश्ते से उबर चुकी है.

