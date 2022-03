बॉयफ्रेंड के परिवार को चल गया गर्लफ्रेंड की जिंदगी का सबसे बड़ा राज! सोशल मीडिया पर देने लगे ऐसी प्रतिक्रिया

हर इंसान का एक ऐसा सीक्रेट होता है जिसके बारे में वो किसी को नहीं बताना चाहता क्योंकि लोग अक्सर इंसान को उसकी पसंद-नापसंद के आधार पर जज करने लगते हैं. मगर जब ये सीक्रेट सबके सामने खुल जाता है तो फिर इंसान की जिंदगी में हलचल आ जाती है. हाल ही में एक एडल्ट कंटेंट (Adult industry model secret revealed) बनाने वाली महिला के साथ भी ऐसा ही हुआ जब उसकी सच्चाई के बारे में उसके बॉयफ्रेंड के परिवार (Boyfriend family gets to know about Girlfriend’s onlyfans career) वालों को पता चला.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार एडल्ट मॉडल ‘Future Ex-Wife Kay’ ने इंसाइड ओन्लीफैंस (Onlyfans model secret revealed) नाम के पॉडकास्ट पर जिंदगी से जुड़े बड़े राज का खुलासा किया. आपको बता दें कि के ओन्लीफैंस पर एडल्ट कंटेंट क्रिएटर हैं. इंस्टाग्राम पर उन्हें लाखों लोग फॉलो करते हैं वहीं अन्य प्लेटफॉर्म्स पर भी उनके चाहने वाले हैं. उन्होंने पॉडकास्ट में बताया कि कैसे उनके बॉयफ्रेंड की फैमिली को उनके बारे में पता चल गया.

बॉयफ्रेंड के परिवार को चला महिला के प्रोफेशन का पता

मॉडल के अनुसार जब उनका बॉयफ्रेंड उन्हें अपने परिवार से मिलवाने ले गया तो वो काफी कंजर्वेटिव ढंग से तैयार हुई थीं जिससे उन लोगों को जरा भी शक ना हो पाए कि वो क्या करती हैं. मगर ना जाने कैसे धीरे-धीरे परिवार के सामने उनके सोशल मीडिया की सच्चाई खुलती चली गई. पहले बॉयफ्रेंड की मां को उसके प्रोफेशन के बारे में पता चला. उन्होंने ट्विटर पर के को फॉलो कर लिया जहां वो काफी आपत्तिजनक फोटोज शेयर किया करती थीं. उसके बाद उन्होंने टिकटॉक पर भी उसे फॉलो कर लिया.

परिवार वालों ने की विचित्र हरकत

मगर विचित्र बात तब हुई जब बॉयफ्रेंड के दूर के कजिन्स को महिला के बारे में पता चला और वो उसे सोशल मीडिया पर फॉलो करने लगे. एक कजिन अक्सर के की बोल्ड फोटोज को लाइक करता है. इस बात से उन्हें एतराज है. उन्होंने कहा कि वो उनका प्रोफेशन है. उसमें अच्छा या खराब जैसी कोई बात नहीं है. मगर बॉयफ्रेंड के भाई को उन फोटोज में क्यों रुचि है कि वो हर तस्वीर लाइक कर रहा है. के का कहना है कि इन हरकतों से वो काफी असहज मेहसूस करती हैं और उन्हें लगता है कि परिवार के लोग उनकी सीमाओं को लांघ रहे हैं.

