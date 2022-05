गर्लफ्रेंड के पिता का चल रहा था अंतिम संस्कार, बॉयफ्रेंड ने सबके सामने कर दिया शादी के लिए प्रपोज!

आपने अक्सर लड़कों को घुटनों पर बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड्स को प्रपोज करते देखा होगा. यूं तो ये काफी फिल्मी लगता है मगर आजकल असल जिंदगी में भी बेहद कॉमन हो गया है. प्रपोज करने के लिए लोग आमतौर पर खूबसूरत जगह चुनते हैं जिससे वो पल उनके लिए यादगार बन जाए. पर क्या आपने कभी सुना या देखा है कि कोई अंतिम संस्कार (Boyfriend propose girlfriend on her father’s funeral) के मौके पर किसी को प्रपोज करे? हाल ही में ऐसा ही साउथ अफ्रीका में हुआ मगर ये प्रपोजल बेहद चौंकाने वाला है.

ऑडिटी सेंट्रल वेबसाइट के अनुसार साउथ अफ्रीका (South African man weird marriage proposal) के एक शख्स ने इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी विवाद खड़ा कर दिया क्योंकि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को अंतिम संस्कार (Man propose girlfriend on her father’s funeral) के मौके पर प्रपोज किया. हैरानी सिर्फ इतनी ही नहीं है. जब आप पूरा मामला सुनेंगे तो और भी ज्यादा दंग हो जाएंगे. शख्स ने गर्लफ्रेंड को उसी के पिता के अंतिम संस्कार के मौके पर प्रपोज किया.

You thought now was the time to propose marriage to me? At my parent’s funeral, you thought now would be the right time to get on a knee and present me with a ring?!?!?!?! I’d hit you over the head with one of the grave diggers’ shovels, tf https://t.co/f06QQoOcUD

